Депутаты Липецка распределили почти миллиард рублей

Минувшая сессия Липецкого горсовета, 26 марта, началась с отставок. Мандатов и членства в комиссиях лишили двух депутатов, Олега Бойцова и Сергея Тонких – первый осужден, второй под следствием. Оба написали по собственному желанию. Теперь в городской думе два вакантных места, поэтому избирком должен назначить довыборы.

Следующим пунктом сессии стал бюджет на 2019 и плановый период 2020 года, в ходе которого депутаты распределили почти миллиард рублей. Половина этой суммы пойдет на очередную закупку новых автобусов и электробусов: почти на 400 млн. закупят транспорт для города, еще 100 млн. субсидий дадут на новые автобусы частным перевозчикам. Оставшиеся полмиллиарда направили на строительство и оборудование школы в районе Манежа, ремонт других школ, создание яслей, строительство дорог и повышение зарплаты муниципальных работников.

Вместе с тем депутатов заинтересовала судьба трамваев. По данным мэрии, для развития этого электротрансопрта нужны инвесторы, но пока их нет. Это связано с тем, что крупные инвесторы ждут готовящийся закон, который предусматривает участие в концессии третьей стороны – субъекта РФ.

Спикер Игорь Тиньков призвал парламентариев не паниковать.

– По трамваям ведутся переговоры с инвестором, а кроме этого у нас есть новые автобусы и электробусы, соответствующие современным экологическим стандартам, и транспортный парк продолжает обновляться, – отметил Игорь Тиньков. – Если в Липецке возникнет острая необходимость в скоростном трамвае, я с вами пойду к губернатору и будем доказывать ему, что необходимо софинансирование из областного бюджета.

Также липчанам сохранили бесплатный проезд на садоводческих маршрутах, причем абсолютно для всех и без ограничений числа поездок. Напомним, что в прошлом году бесплатно на таких автобусах могли ездить только льготники. Еще в 2018 году депутаты предусмотрели на перевозку дачников в 2019 13,3 млн рублей. Но количество пассажиров на дачных автобусах сокращается. Как сообщил глава городского департамента транспорта Александр Алынин, по сравнению с 2017, в прошлом году число пассажиров снизилось на 200 тысяч. Исходя из этого, мэрия предложила направить 8 млн. Автобусы к дачным участкам и обратно будут ходить с 1 апреля и до 31 октября. Всего определили 13 бесплатных маршрутов.

Небольшие споры возникли вокруг реконструкции очистных сооружений. Пребывающая в плачевном состоянии «ЛиСА» требует серьезных вложений и сейчас у города есть возможность получить более 1.5 млрд. рублей из федеральной казны по программе «Чистый воздух». Но чтобы попасть в федеральную программу начинать нужно уже в этом году, иначе придется искать средства самим. С этой целью депутаты выделили на проект 65 млн. рублей из бюджета города.

Анатолий Давыдов предложил разработать только два этапа проекта реконструкции из пяти, а оставшиеся деньги направить на начало строительства.

– Тогда мы будем участвовать в федеральной программе только по этим двум проектам, а сумма по оставшимся трем ляжет в первую очередь на город, – ответила председатель департамента финансов Татьяна Григорова. – Может быть что-то добавит область, но федеральные деньги мы потерям.

В итоге парламентарии согласились с позицией финансиста мэрии и теперь очистные сооружения ждет грандиозная реконструкция. В результате всех изменений доходы бюджета Липецка на 2019 год составят 12,02 млрд. рублей, расходы – 12,8 млрд, дефицит бюджета – 858 млн.

Кроме этого на заседании 45 сессии депутаты назначили публичные слушания по проекту отчета об исполнении Бюджета города Липецка за 2018 год. Предложения от липчан по проекту будут принимать с 1 по 16 апреля. Можно направить письмо по адресу: 398001, город Липецк, улица Советская, 22, на электронную почту: publ@sovetskaya22.ru или сообщить устно по телефонам: (4742)23-93-63 и 23-93-74.

Ознакомиться с текстом отчета можно на официальном сайте городского Совете депутатов. Сами публичные слушания состоятся 16 апреля в 10.00 по адресу: улица Космонавтов, 56а.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.