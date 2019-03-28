2019-03-28T06:40:04+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Липецкая область в целом готова к переходу на цифровое телевещание»

В областном бюджете предусмотрено 8 млн. рублей на помощь малообеспеченным жителям региона в покупке телевизионной приставки
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провел рабочее совещание со своим заместителем Анатолием Якутиным и начальником областного управления информационной политики Натальей Калугиной, а затем рассказал представителям СМИ, что регион в целом готов к переходу на цифровое телевещание. Он запланирован на 15 апреля.

«Помощь жителям региона оказывают волонтеры, в том числе соцработники. В областном бюджете предусмотрено 8 миллионов рублей на обеспечение малоимущих граждан телевизионной цифровой приставкой. Мы готовы компенсировать половину расходов на приставку 5 тысячам человек», - сообщил Игорь Артамонов.

Большинство обращений на областную «горячую» линию поступают из Липецка, Ельца и Грязинского района. Операторы регионального контакт-центра приняли более 1200 звонков и оформили около 300 заявок на помощь в подключении и настройке приставок и телевизоров. В регионе был проведен подомовой обход жителей. Сотрудники администраций проинформировали о переходе на цифровое телевидение жителей свыше 434 тыс. домовладений. В торговой сети Липецкой области достаточно современной техники, которая обеспечит прием цифрового сигнала.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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