Подготовку к празднику 9 Мая обсудили на заседании совета "Победа"

Новое жилье в этом году получат 19 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сегодня рассказали на заседании областного Совета "Победа", которое прошло в администрации региона. На улучшение жилищных условий ветеранов предусмотрено 22,8 млн. рублей из федерального бюджета. Семи участникам войны уже передали ключи от квартир, остальные 12 человек сейчас оформляют необходимые документы.

Забота об участниках войны, улучшение их жизни остаются первоочередной задачей региональной власти, неоднократно отмечал врио главы региона Игорь Артамонов. "Мы должны активно помогать ветеранам в подборе жилья и оформлении документов, чтобы они переехали в новые квартиры до 1 июля 2019 года", - подчеркивает Игорь Артамонов.

Еще 11 человек остаются в очереди на жилье, так как они встали на учет только в конце 2018 года, когда средства уже были выделены. Их также необходимо обеспечить квартирами в этом году, считает Игорь Артамонов. Для этого нужно дополнительно 13 млн. рублей. Вопрос намерены решить с помощью федерального центра.

Также будут отремонтированы квартиры и дома, в которых живут ветераны. К майским праздникам в регионе приведут в порядок воинские захоронения, памятники, стелы и монументы. Также на заседании обсудили планы празднования 74-й годовщины и предстоящей юбилейной даты в 2020 году.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.