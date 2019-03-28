«Предложения и инициативы коммунистов «неудобны» для власти»

- Сергей Владимирович, законотворческая деятельность Липецкого областного Совета, которому исполняется 25 лет, весьма плодотворна (принято 1,5 тысяч законов). А насколько «слышен голос» КПРФ, которую вы в нём представляете уже второй созыв? За последние годы при участии коммунистов, сколько было принято законов, выдвинуто инициатив?

- Сегодняшняя власть не заинтересована в том, чтобы был слышен голос КПРФ. Поэтому ни в официальных СМИ, ни на сайте облсовета люди не смогут услышать и увидеть то, о чём говорят коммунисты, что они предлагают, какие инициативы выдвигают. Одним словом, власть боится предложений и инициатив коммунистов. Например, в прошлом созыве нами было направлено полтора десятка проектов законов и постановлений. Ни один из них не дошёл до обсуждения на сессиях облсовета. Система рассмотрения проектов закона создана так, что необходимо положительное заключение органов исполнительной власти, прокуратуры и правого управления облсовета. Наши инициативы не проходят это сито. Хотя надо отметить, что отголоски наших инициатив, так или иначе, отражаются во многих решениях, принимаемых облсоветом. Так было с проектом закона о детях войны, который наша фракция КПРФ вносила трижды, закон об использовании копии Знамени Победы, предложения о внесении изменений в КоАП. И так далее. Принимая наши законодательные инициативы, они (представители партии власти) поневоле будут создавать нам – депутатам КПРФ – позитивный образ активной партии. А это им не нужно. Скажу больше. Власть заинтересована в том, чтобы дискредитировать коммунистов в глазах народа. Почему я так думаю? Например, из-за нашей фракции, которая всегда активна на сессиях облсовета, депутаты ЕР поменяли регламент в части сокращения выступлений от фракций по значимым вопросам на комитетах и сессиях облсовета. Власть «поправила» избирательное законодательство, в частности, были отменены прямые выборы главы города и других глав. По всей видимости, они боятся того, что в честной борьбе будут побеждать оппозиционные кандидаты. В том числе и от КПРФ. Если говорить в целом, то 1,5 тысячи законов – только цифра. А их действие может оценить каждый житель региона на собственном горьком опыте. Это и проблемы здравоохранения, образования, сферы ЖКХ, насущная тема свободы слова, в том числе и пенсионная реформа, которую Липецкий облсовет поддержал в лице партии «Единая Россия». Кстати, накануне рассмотрения этого драконовского закона, фракция КПРФ внесла Постановление об отзыве его. Это Постановление фракция «Единая Россия» опять-таки «завернула», имея большинство голосов в региональном парламенте.

- У общества запрос на перемены. И липчан, помимо всего прочего, остро волнуют вопросы экономического развития региона. Какие здесь должны быть приоритеты, на ваш взгляд?

- Основной приоритет в экономике в том, что она должна развиваться в интересах подавляющего большинства липчан, а не в интересах крупных частных иностранных компаний и холдингов, что мы видим на примере ОЭЗ «Липецк» и других экономических зон регионального значения. Для продвижения указанного приоритета необходим план развития производственных сил на конкретной территории. Жители Липецкой области должны знать и понимать: ЧТО, ГДЕ и КАК будет производиться. А самое главное - они должны получать от этого выгоду в виде социальных гарантий (бесплатное и доступное образование и медицинское обслуживание, трудоустройство, благоустройство территорий и качественные услуги ЖКХ, а также возможность получения жилья). Сейчас это всё – второстепенно. Главное – прибыль компаний. А она формируется за счёт дешёвой рабочей силы жителей нашего региона, налоговых каникул и других преференций для иностранных инвесторов. Отсюда и дефицит бюджета, нехватка средств на развитие социальной сферы. Всё нужно планировать иначе, чем сейчас. Мы об этом говорим постоянно на сессиях облсовета, вносим свои предложения, но депутаты партии власти нас не слышат. Если не начать эту работу в ближайшее время, то сельская территория Липецкой области будет вымирать катастрофическими темпами. Тому подтверждение - статистика: за последние 14 лет население области сократилось более чем на 60 тысяч человек. По размеру это Грязинский район. В области сейчас зарегистрировано 32% населённых пунктов, которые имеют не более 25 жителей. Куда мы движемся?..

- На предновогодней сессии облсовета вы остро критиковали бюджет области на 2019 год, подчеркнув, что он не закладывает никаких основ для развития региона и жизни людей. И какой выход предлагает КПРФ?

- Наши предложения таковы:

Необходимо начать региональное планирование развития производительных сил. Прекратить «молиться» на инвесторов и стоять с протянутой рукой. А самим начать выстраивать план того, как, где и что производить. Главным образом, в интересах жителей Липецкой области, а не в интересах частных иностранных компаний и корпораций.

Прекратить перекачивание бюджетных средств через предприятия АПК в коммерческие банки. Нужно эти средства направить на создание сельхозпредприятий с основной долей участия Липецкой области по полному циклу производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. А также на создание семеноводческих предприятий региона.

Прекратить продажу активов Липецкой области за цену в десять раз ниже рыночной, как это было с ОГУП «Липецкое» несколько лет тому назад. Наоборот, необходимо наращивать участие региона в экономическом процессе.

Нужна региональная торговая сеть для реализации нашей продукции. Таким образом можно обеспечить регулирующий фактор ценообразования.

Необходимо активное участие региона в деятельности строительной отрасли. Только так можно планово решать вопросы переселения из аварийного жилья. Не нужно сидеть и ждать инвесторов. У нас всё есть! Нет только государственного подхода и политической воли в решении этой проблемы. Нужно навести порядок в сфере ЖКХ. Там вращаются огромные средства и утекают в частные карманы, минуя, кстати, бюджет. Где налоги от этой сферы? Или все управляющие компании убыточны? Тогда куда деваются средства граждан? На что они уходят?

Какой вывод? Этот бюджет не закладывает никаких основ для развития региона и жизни людей. Политика латания дыр и упущенных возможностей жителей области не радует. Мы за такой бюджет не голосуем!

- Вы часто встречаетесь с избирателями? Какова отдача от таких встреч? Для вас – как одного из руководителей отделения КПРФ и для самих избирателей?

- Встречи провожу регулярно. По плану работы каждую неделю бываю в одном из районов области. С каждого такого визита привожу минимум десяток заявлений. Это проблемы липчан, которые нужно решать. Мне как депутату такие встречи необходимы для ясного понимая ситуации в регионе… Некоторые проблемы потом озвучиваю на сессиях облсовета. Придаю им резонанс. Многим липчанам удаётся помочь в решении проблемы. По моим наблюдениям, самая сложная обстановка в системе здравоохранения, трудоустройства молодёжи, в сфере ЖКХ (водоснабжение, газификация сёл, дорогие тарифы), а также сложное материальное положение жителей небольших сёл. Постоянно веду приём в помещении обкома КПРФ. Люди обращаются.

- Как известно, вы будете участвовать в предстоящих осенью выборах губернатора. Как будете «завоевывать сердца» избирателей, ведь сейчас у наших людей есть определенный кризис доверия вообще к власти?

- Продолжением своей активной деятельности в стенах облсовета. Буду и дальше встречаться с людьми, слушать и слышать их, помогать в решении проблем. Уверен в поддержке нашего партактива. К сожалению, у меня нет возможности соревноваться по затратам на личный пиар с представителями власти, поэтому рассчитываю на свои силы, работу общественников и неравнодушных жителей области.