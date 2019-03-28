Энергетики готовы к прохождению весеннего паводка

Во всех производственных отделениях филиала установлено круглосуточное дежурство ответственных специалистов. Обеспечивают бесперебойную работу энергокомплекса региона 115 ремонтных бригад в составе 606 человек, укомплектованных спецтехникой и необходимыми средствами и материалами. Координирует их работу созданная в филиале противопаводковая комиссия.

Все мероприятия по поддержанию надежного электроснабжения в паводковый период осуществляются при постоянном взаимодействии с региональными властями, подразделениями МЧС, гидрометеорологическими службами и другими организациями, обеспечивающими нормальное функционирование инфраструктуры городов и районов. В случае возникновения нештатных ситуаций Липецкэнерго готов применить автономные источники систем электроснабжения.

В настоящее время энергетики завершили проведение плановых и внеочередных осмотров оборудования подстанций, фундаментов зданий и сооружений, проверили техническую исправность дренажных устройств, водоотводных канав.

- Главная наша задача - обеспечить жителей Липецкой области надежным электроснабжением вне зависимости от погодных условий», - подчеркнул первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

В связи с наступлением паводкового периода энергетики напоминают жителям Липецкой области о необходимости соблюдения мер безопасности. При падении провода, находящегося под напряжением, на землю или на токопроводящую поверхность происходит растекание токов замыкания. Если вы увидели лежащий на земле провод, знайте, что он может находиться под напряжением. Подходить к нему ближе, чем на 8 метров, смертельно опасно! Необходимо принять меры, исключающие приближение людей к месту обрыва провода.

О любых обнаруженных повреждениях в электроустановках – о подмывах опор и обрывах проводов на линиях электропередачи, о подтоплениях электрооборудования необходимо сообщать на прямой бесплатный номер энергетиков 8-800-50-50-115.