Липчане выясняют, кто завалил мусором площадь у Центрального рынка

Десятки стеклянных и пластиковых бутылок, коробок, целлофановых пакетов и даже шина от машины. Все это можно найти в одном из самых оживленных районов Липецка. Импровизированную свалку возле Центрального рынка снял на камеру липчанин в минувшую среду, 27 марта. Он выложил видео в соцсети, а также задался вопросом, есть ли смысл в раздельном сборе отходов, если люди не могут выбросить мусор в урну?

Некоторые интернет-пользователи с ним не согласились. Они посетовали, что не везде в областном центре стоят урны. Другие на это заявление ответили, что отсутствие урн не повод мусорить.

- Если нет нигде урн, то это не значит, что можно кидать мусор! – возразил комментаторам горожанин. - Идёт человек и кидает мусор. На машине едет человек и кидает мусор в окно! Нет урны, так можно на пол бросить. Если нет контейнеров мусорных возле дома, то можно в пакет всё сложить и завязать!

В одном мнении комментаторы все-таки сошлись. Липчане высказались, что прежде всего воспитывать нужно себя и своих детей. Тогда подобных свалок стало бы в разы меньше.

Кстати, вопрос о скоплении мусора на днях подняли в ГУ МЧС России по Липецкой области. Дело в том, что отходы частенько воспламеняются. Так, за прошлую неделю в регионе зафиксировано 12 возгораний мусора. Это произошло потому, что его вовремя не убрали.