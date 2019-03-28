Взрослый липчанин под видом девочки вымогал интимные фото у 12 летней школьницы в Калуге

Жертвой педофила из Липецкой области стала 12-летняя девочка в Калуге. Все началось еще в 2015 году, когда 43-летний липчанин зарегистрировался в соцсети, используя ник и фото школьницы. После чего взрослый мужчина под видом маленькой девочки начал втираться в доверие к детям. Таким путем извращенец из Липецка подружился с калужской школьницей. Под образом дружеской переписки двух девочек, он выманил у ребенка интимные фото.

После педофил начал требовать еще более откровенные фотографии. Смутившись настойчивости новой «подружки» девочка добавила ее в черный список и переписка прекратилась.

Но маньяк про ребенка не забыл, в 2017 году он вышел на ту же девочку под своим старым ником и напомнил про фото двухлетней давности. Школьница снова его заблокировала, и тогда злодей разослал друзьям девочки те самые фотографии.

О случившемся узнали родители и написали заявление в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, подозреваемого задержали на территории Липецкой области во взаимодействии с липецкими коллегами прошлой ночью, 27 марта.

Как выяснилось, маньяк уже имеет ряд судимостей за аналогичные преступления на сексуальной почве. Сейчас извращенцу вменили развратные действия в отношении несовершеннолетней – часть 2 статьи 135 УК РФ. По этой статье дают до 8 лет тюрьмы. Также его действия попали под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни – 137 УК. У полиции есть подозрения, что эта девочка могла быть не единственной жертвой интернет-педофила, сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Полиция убедительно просит родителей следить за активностью детей в соцсетях.

– Обязательно проверяйте аккаунты детей и подростков в социальных сетях, уделяйте пристальное внимание переписке несовершеннолетних с другими пользователями, ведь под видом их сверстников могут скрываться злоумышленники, – говорится в обращении УМВД. – Проверяйте интернет-группы и сообщества, в которых состоят дети. Разъясните несовершеннолетним, что выложенные ими фото и видеоматериалы могут быть использованы преступниками в негативных целях.