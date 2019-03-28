Липецких росгвардейцев поздравили с профессиональным праздником

27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии. По случаю знаменательной даты накануне в Липецке состоялось торжественное мероприятие. В первую очередь бойцы Росгвардии почтили память погибших на службе коллег.

День войск национальной гвардии в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

День войск национальной гвардии в Липецке.

– Выражаю особую благодарность семьям погибших, спасибо вам за понимание и поддержку, – сказал начальник управления Росгвардии по Липецкой области Александр Овсянников. – Наши товарищи ценою собственной жизни обеспечили мир и спокойствие нашей страны. Личная порядочность в каждом из нас, из сотрудников, способствует росту авторитета службы в Росгвардии.

День войск национальной гвардии в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

День войск национальной гвардии в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Начальник управления вручил личному составу Почетные грамоты, а также погоны и медали военнослужащим. Кроме этого высокий профессионализм сотрудников отметили почетными наградами руководители правоохранительных ведомств и администрации региона.

День войск национальной гвардии в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Вице-губернатор Александр Костомаров вручил медаль Александру Овсянникову и благодарности сотрудникам. Также профессионализм спецназа отмечали со сцены прокурор Липецкой области Константин Кожевников, заместитель начальника УМВД России по Липецкой области полковник внутренней службы Михаил Федосов, председатель регионального ДОСААФ России Липецкой области Александр Комкин и председатель совета ветеранов Игорь Лаврентьев.