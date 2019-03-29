2019-03-29T10:23:32+03:00
Общество

Руководитель НЛМК стал победителем конкурса в сфере цифровизации - CDO Award 2019

Он победил сразу в двух номинациях
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Директор по анализу данных и моделированию Группы НЛМК Анджей Аршавский стал обладателем премии CDO Award 2019 - отраслевой награды в сфере работы с данными. Он победил сразу в двух номинациях: за повышение эффективности бизнеса и за реализацию инновационной идеи.

Премия CDO Award учреждена для популяризации наиболее значимых достижений в сфере работы с данными и анализа в компаниях России и стран СНГ. Она присуждается по четырем номинациям.

Соискателей премии оценивал экспертный совет в составе авторитетных специалистов сферы ИТ-менеджмента, научно-образовательного сообщества и СМИ. При определении победителей оценивались результаты достижений по реализации продуктов, которые основаны на данных и аналитике. Эксперты учитывали количество и сложность проектов, итоги внедрения решений и основанную на использовании данных инновационную деятельность. Обязательным условием для номинантов было активное участие в мероприятиях по тематике анализа и управления данными, а также профессиональная активность в СМИ и социальных сетях.

Экспертный совет премии отметил проекты и инициативы НЛМК в прокатном, сталеплавильном, коксохимическом и аглодоменном производствах, а также в логистике. Отдельную оценку заслужили проекты компании по доступности данных и созданию платформ для работы с ними.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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