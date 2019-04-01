В Липецке стало на 500 семей обманутых дольщиков меньше

В это воскресенье, 31 марта, в Липецке сдали два проблемных дома в микрорайоне Европейский, дольщики которого не раз выходили на митинги. В эксплуатацию введи дом №10 на улице Свиридова и на секцию на Кривенкова, 35. Совсем скоро туда в свои долгожданные квартиры заселится 531 семья.

В Европейском сдали два проблемных дома.

– Самое главное – эмоции, которые здесь сегодня витают, положительное настроение людей, – высказался врио губернатора Игорь Артамонов. – Сколько радости здесь и ожиданий, которые оправдались. Для меня очень важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять свои обещани. Мы обещали, что первые дома должны быть сданы до 1 апреля. И мы свое обещание выполнили.

В Европейском сдали два домаФото: Владимир КУЛИК

Напомним, что эти дома начали строить в 2014 и 2016 годах. В 2018 году люди, вложившие в деньги в эту стройку, стали обманутыми дольщиками. Осенью прошлого года брошенные дома начал достраивать «Орелстрой». И вот менее чем через полгода, 25 марта, госстройнадзор выдал заключение, и оба дома передали городу. После всех юридических процедур, счастливые хозяева смогут въехать в свои квартиры.

В городе есть и другие проблемные дома. Всего в области 20 долгостроев, 10 из них достраиваются, часть должны сдать в этом и следующем году. Это дома на улицах Неделина и Фрунзе; Агрономической; №II-2, II-9 и №III-1в Елецком микрорайоне; №8 и 9 в Европейском.

Администрация пообещала менее чем за два года сдать и другие домаФото: Владимир КУЛИК

– В регионе есть и другие проблемные ситуации с дольщиками, по всем вопросам двигаемся – пояснил дольщикам Игорь Артамонов. – Где-то нужно дом проблемным признавать, где-то процедуру банкротства контролировать, где-то уговаривать застройщиков браться за очень сложные объекты. Возбуждено не одно уголовное дело. Все эти вопросы будут решаться.

Игорь Артамонов о сдаче домов в Европейском.

По данным областной администрации, в апреле 2019 года решат ситуацию еще с пяти домами в Елецком, которые еще не попали в реестр долгостроев – это бульвар Шубина, 30-31 микрорайон дом 22, и дома № II-19, I-15 и I-19 в Елецком.