Липецкие энергетики оценили девять научных проектов всероссийского конкурса

Финал регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» состоялся в Липецком государственном техническом университете. 77 старшеклассников из всех районов области представили здесь свои разработки по пяти направлениям, одним из которых стало «Современная энергетика». Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» выступили здесь в качестве экспертов. Пять командных работ и четыре авторских предложили старшеклассники региона на суд жюри. Ребята продемонстрировали модель фермы по выращиванию осетров, которая работает благодаря установке по сжиганию биомассы. Фонари участников зажигались благодаря исключительно силе гравитации. А энергосистемой жилого дома, в основе которой солнечные батареи, участники конкурса управляли с помощью мобильного приложения.

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- Сегодня электроэнергетика находится в режиме цифровой трансформации. Нужны идеи, новые технологические решения и, главное, специалисты, которые могут все это привнести в отрасль. За каждым проектом конкурса «Большие вызовы» мы видим будущих высококлассных специалистов. И помните, даже если сегодня ваш проект не назовут лучшим, завтра на его основе вы можете совершить прорыв. Большие вызовы всегда требуют больших усилий, - приветствовал участников всероссийского конкурса директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Конкурс проводится совместно с Образовательным Фондом «Талант и успех» с целью формирования поколения инициативных творческих специалистов, способных к активной инновационной деятельности и готовых к технологическим вызовам настоящего и будущего. Победители регионального этапа Всероссийского конкурса станут участниками научно-технологической образовательной программы «Большие вызовы» в Образовательном центре «Сириус».

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фото Липецкэнерго