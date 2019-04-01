В Липецке придумали шлем, который исправит форму черепа у младенцев.

В этот понедельник, 1 апреля, на брифинге в администрации Липецка рассказали о масштабном проекте Open innovations Startup Tour. Напомним, мероприятие, организованное Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум» состоится в областном центре 9 и 10 апреля. В рамках двухдневного форума эксперты в сфере цифровизации поделятся с начинающими предпринимателями опытом. Посоветуют, как улучшить проекты и найти инвестиции. Кроме того, во время мероприятия пройдет конкурс технологических проектов. Всего в комиссию поступило 182 проекта из Липецка, Москвы, Курска, Воронежа, Тамбова и других регионов. Из них жюри отберет 30 стартапов. Финалисты будут бороться за приз в 300 тыс. рублей и возможность получения 2 миллионов рублей по программе «Старт» Фонда содействия инновациям.

В мэрии Липецка рассказали о Startup Tour, который пройдет в областном центре 9 и 10 апреля.

- Липецк станет 7-м городом-участником Стартап Тура, - рассказала председатель департамента экономического развития города Ольга Герасименко. – В данном мероприятии мы видим огромное количество плюсов. Мы уже живем в будущем. Цифровизация – это цель, которая ставится перед нами. Участников мероприятия ждут менторские, обучающие сессии. Мы сможем получить интересные сведения от общения с партнерами, предпринимателями, инвесторами.

Резидент МБУ «Технопарк-Липецк» Сергей Титов участвует в конкурсе проектов. По его словам, город ждет эпохальное событие. В 2010 году он попал в «Сколково» и эта поездка произвела на него сильное впечатление. Сергей признался, главное, что он получил там – это контакты. Взаимодействуя с представителями из других регионов, он сформировал свою команду и получил необходимые знания. На конкурсе он представит проект «Разработка технологии и оборудования индукционного осесимметричного нагрева металлических шаров». Он направлен на повышение качества и снижение цены комплектующих для подшипников. Разработки уже запатентованы.

Резидент "Технопарка" рассказал, чем будет полезен Startup Tour для липчан.

- Стартап Тур – уникальный опыт взаимодействия с экспертами, - считает Сергей Титов. – В Липецк приедут настоящие менторы. Да, они будут жесткими, но их не нужно бояться. Нужно брать от них максимум. Используя полученную информацию, можно действительно продвинуть свой проект. Мы от Стартап Тура ждем, что региональная политика в области инноваций получит импульс к качественному витку, и вся эта система перейдет на новый этап развития. Что появятся инициативы, которые позволят еще более эффективно работать с молодежью, проектами и идеями.

Также на брифинге присутствовал еще один резидент «Технопарка» Евгений Литаврин. На мероприятии он намерен представить методику изготовления краниальных ортезов с применением 3D печати. Речь идет о так называемом шлеме, который необходим для лечения младенцев с врожденными пороками развития черепа. Применение шлема в сочетании с реконструктивными операциями позволяет исправить патологию за несколько месяцев. Такие вмешательства проводятся в федеральных центрах. В год в России рождается около 1100 детей с такой патологией. А средняя стоимость шлема – 180 тыс. рублей. Евгений планирует снизить ценовую планку примерно в 10 раз. Евгений Литаврин сказал, что ему важно услышать мнение экспертов Стартап Тура о проекте. А также найти инвесторов, ибо собственных ресурсов на реализацию проекта не хватает.