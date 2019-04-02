2019-04-02T11:57:06+03:00
Общество

Предприятия Группы НЛМК присоединяются к программе «Стальное дерево»

Авторы лучших социально значимых инициатив получат гранты до 300 тыс. рублей
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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, объявляет о старте третьего этапа ежегодной грантовой программы «Стальное дерево», которая направлена на проекты по защите окружающей среды, благоустройству территории и улучшению качества жизни. В 2019 году целевые гранты смогут получить сотрудники компании во всех основных регионах присутствия в России.

Программа стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам НЛМК при финансовой поддержке социального партнера, благотворительного фонда «Милосердие», реализовать более десяти общественно полезных природоохранных проектов. В 2018 году к программе присоединились работники Стойленского ГОКа (Белгородская область) и «Алтай-Кокса» (Алтайский край). Теперь получить гранты смогут также сотрудники предприятий НЛМК-Калуга (Калужская область), НЛМК-Урал и ВИЗ-Сталь (Свердловская область).

На счету участников программы прошлых лет десятки социально значимых проектов, с которыми вы можете ознакомиться на странице программы сайта фонда «Милосердие» или на канале программы в YouTube.

Для участия в конкурсе соискатели грантов могут до 1 июня подать заявку с описанием проекта по адресу miloserdie@nlmk.com. После этого для соискателей будет организовано бесплатное обучение по управлению проектами, они также получат помощь в оформлении своей идеи. Конкурсная комиссия в составе представителей фонда, предприятий и местных администраций выберет авторов лучших социально значимых инициатив, которые получат гранты до 300 тыс. рублей и организационную поддержку для воплощения идей.

О программе «Стальное дерево»

За два года действия программы «Стальное дерево» в Липецке, Заринске и Старом Осколе активисты завершили 33 социально значимых проекта. В них участвовали свыше 5 000 человек. При поддержке программы активисты очищали от мусора общественные территории, обновляли скверы и городские парки, сажали деревья, устанавливали интерактивные урны для раздельного сбора мусора, создавали площадки для занятий спортом, творчеством и экологическими исследованиями, возводили символические арт-объекты. Для Липецкого областного наркодиспансера было закуплено медицинское оборудование, которое помогает ранней диагностике наркозависимости у подростков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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