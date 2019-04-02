Липецкэнерго отработало действия в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме, разрушена часть здания, начался пожар – это лишь одна из вводных командно-штабного учений. Они проходили на территории Становлянского района в течение трех дней. За это время оперативные службы и бригады Становлянского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» отработали необходимые действия по пяти возможным сценариям возникновения чрезвычайных ситуаций.

Так, например, была проверена готовность энергетиков к обрыву провода воздушной линии между опорами и отключения электроэнергии в пяти населенных пунктах при неблагоприятных метеоусловиях. Для проведения аварийно-восстановительных работ в РЭС имеется необходимая инженерная техника, источники резервного питания разной мощности. В постоянном режиме действует оперативно-технологическая группа, ещё две бригады дежурят круглосуточно. При необходимости к восстановительным работам могут быть привлечены бригады служб подстанций и линий электропередачи управления высоковольтных сетей Липецкэнерго.

В ходе учения достигнута слаженность в работе органов управления и сил различных уровней при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий гражданской обороны.

- По итогам документальной проверки, а также в результате трех дней активных действий, Становлянский РЭС подтвердил готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. Бригады укомплектованы необходимыми материалами, оборудованием и средствами защиты. В распоряжении района электрических сетей есть вся необходимая спецтехника для оперативного проведения восстановительных работ на энергообъектах, - сообщил начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Шутов.

При подведении итогов учений заместитель начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области, начальник управления гражданской защиты полковником Олег Вороновдал высокую оценку спасательной службе энергетики и светомаскировки района, созданную на базе Становлянского РЭС Липецкэнерго.

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