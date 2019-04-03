НЛМК обновляет нагревательную печь цеха горячего проката в Липецке

НЛМК приступил к монтажу оборудования нагревательной печи в цехе горячего проката. На месте печи предыдущего поколения - толкательного типа - устанавливается печь с шагающими балками.

Это позволит увеличить производство стана горячей прокатки на 110 тыс. тонн в год (+2%), повысить качество продукции за счет более совершенной технологии выгрузки заготовки на прокатный стан, на 50% снизить расход энергоресурсов и почти вдвое уменьшить выбросы в атмосферу на этом участке.

Инвестиции в проект составят 4,4 млрд рублей. Производственная мощность обновленной печи – 320 тонн в час (2,25 млн тонн в год).

«Строительство нагревательной печи – один из ключевых проектов инвестиционной программы НЛМК. Обновление оборудования направлено, в том числе, на развитие портфеля продаж благодаря повышению качества продукции. Пуск агрегата не только увеличит объем производства проката НЛМК, но и даст возможность полностью перейти на высокоэффективную и ресурсосберегающую технологию нагрева стальных заготовок перед прокаткой», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.

Обновление печи ведется в условиях действующего производства и без снижения мощности стана горячей прокатки. Строительство было начато в июле 2018 года. В настоящее время на строительной площадке завершены фундаментные работы, установлены механизмы для транспортировки слябов, ведется монтаж корпуса печи. Завершить реконструкцию планируется в сентябре 2019 года и уже в октябре запустить агрегат в работу.

В 2004-2011 гг. на стане горячей прокатки установили печи нового поколения. Обновленная печь станет четвертой по счету, ее пуск позволит также вывести из эксплуатации последнюю старую нагревательную печь.

При проектировании печи и организации строительно-монтажных работ впервые в Группе НЛМК был применен полный цикл технологии BIM (Building Information Modelling), которая позволила разработать цифровой двойник будущего агрегата и процесса строительства, заранее устранить возможные ошибки, а также оптимизировать объемы и график строительно-монтажных работ еще на этапе проектирования.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.