Игорь Артамонов: «25 тысяч предпринимателей в регионе могут получить господдержку»

Администрация Липецкой области в течение шести лет направит более 3 млрд рублей на поддержку бизнесменов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова: "В период с 2019 по 2024 годы для реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса будет направлено 3,14 млрд рублей из средств федерального и областного бюджетов. Например, на 2019 год выделено 615 млн рублей, из них 201,4 млн рублей - из федерального бюджета, 48,6 млн - из областного, а 365 млн рублей - из регионального фонда поддержки предпринимательства".

В Липецкой области зарегистрировано 25 тыс. предпринимателей - все они могут претендовать на получение субсидий, кредитов, микрозаймов.

Как пояснил Игорь Артамонов: "В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" единственный в Липецке технопарк получит более 127 млн рублей для реконструкции помещений, которые на льготных условиях могут арендовать предприниматели. Кроме того, региональный центр поддержки экспорта МСП получит почти 44 млн рублей на участие предпринимателей в выставках и на повышение экспортного спроса их продукции", - сказал он.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.