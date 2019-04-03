Сотрудники Липецкэнерго завершили изучение концепции цифровой трансформации энергокомплекса

Цикл обучающих семинаров для сотрудников провел филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Энергетики изучили концепцию «Цифровая трансформация 2030», которая утверждена компанией «Россети» в декабре минувшего года. На сегодняшний день разработан план модернизации электросетевого комплекса Липецкой области.

Семь важных этапов предусматривает цифровая трансформация в регионе. Липецкэнерго приступает к разработке проекта Единого центра управления сетями. Сегодня в Липецкой области действует 20 диспетчерских пункта, но в скором времени все сети региона будут управляться из одной точки. Кроме того, начаты работы по созданию первого цифрового РЭС. Грязинский район станет пилотным, где трансформаторные подстанции, воздушные линии и система учета будут полностью «оцифрованы». В Лебедянском районе появится первая цифровая подстанция. А обследовать линии электропередачи в Липецкой области уже в этом году начнут уникальные беспилотники, которые действуют в автоматическом режиме без помощи человека.

- Перед нами стоит задача полностью завершить цифровую трансформацию энергокомплекса региона к 2030 году. Должны быть созданы «умные сети», для управления которыми требуется минимум персонала и времени. Это значит, что качество и надежность электроснабжения населения и предприятий региона повысится многократно, - так объяснил суть происходящих изменений директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Помимо вышеперечисленных изменений в рамках цифровой трансформации липецкие энергетики запланировали внедрение системы «цифровой электромонтер», цифровой связи, а также автоматизированного мониторинга автотранспорта.

Реклама Фото предоставлено Липецкэнерго