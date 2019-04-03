2019-04-03T12:45:06+03:00
Общество

«Природу Липецка изнасиловали»: горожане возмущены облысевшим островом на реке

«Зеленый остров» больше не зеленый – теперь там деревья только по периметру [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Облысевший остров. Кадр с видео Дмитрий Дмитриев vk.comОблысевший остров. Кадр с видео Дмитрий Дмитриев vk.comФото: скрин с видео
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В Липецке в районе Центрального пляжа на реке Воронеж внезапно «облысел» некогда густо заросший деревьями островок. На внезапное изменение «Зеленого острова» обратили внимание после видео с квадрокоптера – оно показало нынешнее состояние островка, которое с берега было не видно. На записи стало ясно, что деревья остались только по периметру.

– Зеленый остров в Липецке больше не зеленый, – написал автор видео. – Весь центр вырублен.

"Зеленый остров" в Липецке больше не зеленый .

Как выяснилось, на острове действительно идет масштабная реконструкция. А вырубленные насаждения, по данным администрации, были сорными деревьями и кустами.

– В соответствии с проектом, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, в границах «Зеленого острова» удалены сорные породы деревьев и кустарниковой растительности, – сообщили в пресс-службе областной администрации. – В дальнейшем на этом участке будет произведена планировка для создания дополнительного рекреационного пространства в городской черте.

Остров решили перестроить в рамках национального проекта «Экология». Таким путем экологи реабилитируют реку Воронеж. Очистят 50 километров реки, укрепят береговую линию и выпустят в реку 1.5 миллиона мальков.

Уровень «Зеленого острова» повысят с помощью донных отложений, благодаря чему остров не будет затапливать. А очистка русла увеличит пропускную способность реки.

Депутат назвал это изнасилованием природы Фото: Скриншот сайта

Депутат назвал это изнасилованием природыФото: Скриншот сайта

Но горожане и депутаты не согласны с решением администрации.

– Природу Липецка просто изнасиловали, причем это сделано руками экологов, – написал на своей странице в соцсети депутат облсовета Андрей Трофименков. – Я не считаю себя специалистом в сфере экологии. Но таких формулировок на чиновничьем языке мне не достаточно (о работах по экологической реабилитации - ред).

Депутат возмутился о каких сорный породах идет речь, когда вырублено все под корень, и с кем обсуждали этот проект, если липчане узнали о нем, когда деревья уже вырубили. Также Трофименков предположил, что по периметру деревья оставили специально, чтобы с берега не было видно. Депутат сообщил, что направил запрос в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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