Игорь Артамонов: «Регион заинтересован в развитии отношений с Республикой Беларусь»

Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня встретился с министром антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимиром Колтовичем. В программе двухдневного визита белорусской делегации - посещение ПАО «НЛМК», проведение B2B встреч и переговоры представителей бизнеса в Липецкой ТПП, поездка в Елец.

На заседании Рабочей группы в администрации региона подписан План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Липецкой областью на 2019-2020 годы. Документ направлен на дальнейшее увеличение экспорта и продвижение интересов липецких товаропроизводителей. В частности, таких компаний, как АО «Энергия», «Елецгидроагрегат», «Липецкрыбхоз», ООО «Спутник» и целого ряда других.

Врио главы региона подчеркнул, что визит белорусских представителей - продолжение давних взаимовыгодных контактов и партнерских связей. «Мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений между Липецкой областью и Республикой Беларусь, – сказал Игорь Артамонов. – Особенно в сферах благоустройства общественных пространств, ремонта дорог, обновления пассажирского транспорта и строительства жилья».

В свою очередь Владимир Колтович отметил большие перспективы сотрудничества по всем основным направлениям и подчеркнул, что Липецкая область является одним из наиболее крупных деловых партнеров Республики Беларусь.

Завтра делегация побывает в Ельце, где запланированы переговоры в администрации города, встреча с руководством ЕГУ имени И.А. Бунина и посещение ряда предприятий.

Эффективное взаимодействие с братским белорусским народом, как отмечалось на заседании в администрации региона, основывается на общей истории, единых славянских корнях и схожих интересах - повышении качества жизни людей. В июле нынешнего года Липецкая область планирует подписать Соглашение между администрацией региона и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.