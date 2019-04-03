2019-04-03T19:03:00+03:00
Общество

За "утечку" данных липецких пациентов чиновник заплатит штраф

В Липецке Игорь Артамонов встретился с вице-губернатором Александром Ильиным, курирующим сферу здравоохранения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Игорь Артамонов встретился с Александром ИльинымИгорь Артамонов встретился с Александром ИльинымФото: скрин с видео
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В этот день, 3 апреля, врио губренатора Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем главы областной администрации Александром Ильиным, курирующим вопросы здравоохранения. Тема встречи - результаты служебной проверки в управлении здравоохранения.

Напомним, в прошлом месяце в открытом доступе на сайте госзакупок появились личные данные липецких пациентов - диагнозы, анкетные данные, адреса. В связи с чем администрация Липецкой области и прокуратура инициировали проверку.

- По вашему распоряжению были проведены служебные проверки в управлении здравоохранения, - сообщил Александр Ильин. - Есть понимание, почему так произошло. Процесс публикации данной информации не имел необходимого контроля. В связи с этим предлагаем принять меры дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в адрес начальника управления внесли представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Уволили начальника отдела материально-технического обеспечения управления. Также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ст.13.14 КоАП РФ "Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом". Ему грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей. Заместитель начальника получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Ведущему консультанту материально-техничесного отдела сделали выговор.

По словам Игоря Артамонова, через некоторое время нужно проверить работу специалистов управления. Если они не исправятся, придется принимать кадровые решения.

Утечка персональных данных липецких пациентов : Игорь Артамонов встретился с Александром Ильиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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