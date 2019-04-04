Праздник спорта для самых энергичных

Яркий спортивный праздник прошел в липецком филиале МРСК Центра. За звание лучших боролись команды из 18 районов электрических сетей и исполнительного аппарата.

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Традиционные для энергетиков состязания в этот раз открыла веселая эстафета. «Большие гонки» начались с забега участников соревнований в гигантских ботинках, продолжились ведением меча в ростовых куклах, а финишировали команды в полном составе верхом на надувной акуле.

Во второй части весенней спартакиады энергетики боролись за победу в теннисе, плавании и перетягивании каната. В итоге всего спортивного марафона кубок победителей уехал в Чаплыгинский РЭС. Команды Данкова и Лебедяни на втором и третьем месте. Энергетики, которые показали лучшие результаты в индивидуальном зачете, будут представлять Липецкэнерго на спартакиаде МРСК Центра.

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- Спартакиада – эта отличная традиция, которая объединяет энергетиков каждый год. Не так важно быть первым, важно почувствовать себя частью команды. Крепче становится чувство локтя, а в нашей работе это гарантия успеха. Ни одну нештатную ситуацию без слаженных действий не преодолеть, ни одну победу у соперника не вырвать. Ну и конечно очень важно отдыхать, переключаться со сложных производственных задач на азартные спортивные, - обратился к самым энергичным директор филиала Липецкэнерго Сергей Коваль.

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