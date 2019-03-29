Не губите вы себя, мужики, не губите!

Мужчина в расцвете сил – ему под 50, у него все хорошо на работе и дома, он жизнелюбив и общителен. Регулярны семейные дружеские посиделки с отмечаниями событий и дат, за столом говорятся красивые тосты. А потом, неожиданно для всех, этот «считающийся непьющим» гражданин …вдруг умирает. Такой печальный итог, как замечает главврач Липецкого областного наркологического диспансера, заслуженный врач РФ Михаил Коростин, становится, увы, типичным. И причиной тому - повышенные дозы спиртного. Две трети российских мужчин (70%), как отметила в своем недавнем интервью министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. И речь не только об острых заболеваниях, приведших к смерти, но и о накопительной алкогольной смертности – здесь, в том числе, циррозы, панкреонекрозы, ранняя гипертоническая болезнь.

- Проблема в алкоголь-ассоциированных заболеваниях, рисках употребления алкоголя в больших дозах, - акцентирует Михаил Коростин. – Если человек выпивает свыше 150 г крепкого алкоголя за один раз (и это за месяц)– у него высок риск инфаркта, инсульта, развития алкогольной кардиомиопатии. Растут и риски развития 7 видов рака. Повышенные дозы вызывают специфические изменения в сердечной мышце, сосудах, развивается жировой гепатоз печени, формируется желчно-каменная болезнь, появляются различные виды заболеваний с нарушением обменных процессов.

И тому подтверждение грустная статистика летальных исходов, которую привел Михаил Коростин. Наиболее благополучная ситуация в Липецке, нерадостная, увы, картина в Ельце и районах области. В минувшем году в регионе от проблем, связанных с употреблением алкоголя, умерло около 800 человек. Из них 313 – от алкогольной кардиомиопатии, 111 – от алкогольной болезни печени, 376 человек – от токсического действия алкоголя, проще – от «перебора». Причем это все были нормальные люди, не больные алкоголизмом, в трудоспособном возрасте, «не запойные».

Что же надо предпринять, чтобы хотя бы уменьшить эти риски для жизни, если уж не получается полностью отказаться от спиртного?

- Надо снижать крепость напитка до 16 градусов, переходя на сухие вина, и дозу за один присест, - рекомендует главврач. – Это примерно 2 бокала вина или 150 г крепкого напитка в неделю, и нельзя «наверстывать упущенное». У нас хромает и культура пития. Наши люди не могут регулярно выпивать всю жизнь понемногу, как те же французы, у россиян запойный характер потребления. Печальная картина зачастую бывает и оттого, что человек переносит свой опыт возлияний в молодом возрасте на зрелые годы, не осознавая, что в 50 возможности организма уже не те. Большую роль играет и сила воли, и сила ума, поддержка и «не потакание» со стороны близких. Все знают, что пить (и много) – это плохо, но на деле…Выступая с лекциями, говорю о том, что нельзя превышать дозы потребления – все согласны. И тут предлагаю представить картину застолья, когда 3 рюмочки уже выпиты, и вы убираете алкоголь со стола, ставя другие закуски, подавая чай и фрукты. И неизменная реакция культурных образованных женщин (мужчины, понятно такой жест не поймут) – «да как же так – убрать! Что обо мне подумают гости!». Вот такая у нас ментальность, хотя все понимают, что дальнейшее возлияние - это прямая угроза здоровью их мужу, брату, свату…

За последнее время в регионе многое сделано в плане пропаганды здорового образа жизни, открываются новые спортивные объекты, проводятся различные мероприятия, заметны успехи в борьбе с контрафактом. Все это очень хорошо и правильно. Но крайне важно и нетерпимость, неуспокоенность со стороны глав муниципальных образований (особенно когда речь идет о районах), всего общества. Нужно менять стереотип благодушного отношения к пагубной привычке, ведь на кону угроза здоровью и самой жизни – не надо губить себя!

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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