В Липецке не следят за мемориальными досками, которых нет на балансе города

В этот четверг, 4 апреля, на заседании профильной комиссии Липецкого горсовета зашла речь о содержании мемориалов, памятников, памятных знаков и обелисков. Так, на балансе МУ «УГС Липецка» числится 45 памятных знаков. По информации пресс-службы горсовета, в прошлом году на их содержание и ремонт потратили 403,5 тыс. рублей. На эти деньги обновили 26 памятников. Еще 513,5 тыс. рублей выделили на ремонт Мемориального комплекса на площади Героев. В этом году на ремонт памятников и мемориальных досок в городском бюджете предусмотрено 730 тыс. рублей. До 1 мая обещают отремонтировать 29 объекта.

Депутат Роман Нижегородов сообщил собравшимся о памятной доске в честь Героя Советского союза, что располагается на доме №3 по улице Ульяны Громовой. По словам парламентария, совет общественного самоуправления принял решение обновить доску, либо установить стелу. Выделили средства. В школе объявили конкурс рисунков на эту тему. Однако, главный архитектор дал отрицательное заключение. На это представитель МУ «УГС Липецка» ответил, что данная доска не находится у них на балансе.

Депутаты возмутились. Первый вице-спикер Федор Жигаров сказал, что следить за состоянием мемориалов нужно не зависимо от того, в чьей собственности они находятся. К тому же, в следующем году – 75-летие Победы. А некоторые вопросы по памятникам и мемориальным доскам так и остаются нерешенными. Парламентарии потребовали провести инвентаризацию.

Представители городской администрации заверили, что посчитают все мемориальные доски и с архитекторами обсудят их состояние.