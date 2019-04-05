В парках Липецка начинается масштабная реновация

Такую надежду выразил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в ходе выездного совещания по благоустройству областного центра. Во время «рабочей прогулки» были проинспектированы Нижний парк, территория возле Комсомольского пруда, Быханов сад, которые в ближайшее время ждет основательная реконструкция.

.

Свое видение, как вдохнуть новую жизнь в Нижний парк - один из крупнейших и старейших (более 200 лет) в городе, руководителю региона представили архитекторы. По проекту благоустройства, разработанному институтом «Липецкгражданпроект» и КБ «Стрелка», в парке предполагается реконструкция эстрадной площадки, создание шахматного сквера, читальни, ресторанного дворика. Как отметила руководитель института Ксения Родяшина, недалеко от автодрома запланировано разместить детскую зону, уменьшится и число посадочных мест возле эстрадной сцены, вместо которых появится танцплощадка. Обсуждалась и тема аттракционов, и здесь предстоит решить дилемму – размещать их в парках, либо создать для этого в городе специальное пространство, а парки оставить местом для прогулок и спортивных занятий. Решающее слово останется за липчанами. Была также затронута проблема подтопления парка (с поручением продумать систему водоотведения) и организации системы уличного видеонаблюдения для профилактики и реагирования на вандализм.

.

После майских праздников продолжится реконструкция территории возле Комсомольского пруда – цена контракта свыше 34,5 млн рублей. Здесь появятся новые скамейки, велопарковка, тренажеры, песочница, будет установлено и новое освещение. Все работы должны завершиться уже к 1 сентября. Кроме того, предстоит устранить прошлогодние недочеты (начали разрушаться бетонные бордюры). В противном случае, как отметил Игорь Артамонов, подрядчик будет занесен в «черный» список» и не допущен к конкурсам по благоустройству территорий.

Грандиозные изменения произойдут в Быхановом саду – одном из любимых мест отдыха липчан. Инициативу главы региона о реконструкции парка (его площадь почти 14 га) поддержал Сбербанк, выделивший на благоустройство изрядную сумму в 127 млн рублей. Сейчас липчане определяются с лучшим из 4-х проектов реконструкции парка, представленных разработчиками из Москвы, Белгорода, Казани. Проекты предусматривают сохранить исторически сложившуюся ценность парка с выделением основных зон – культурно-развлекательной, рекреационной и спортивной. В другое место будет перенесен парк миниатюр, реконструирован павильон «Строитель», где предполагается разместить теннисные и бадминтонные площадки.

.

Познакомиться с идеями благоустройства и проголосовать за приглянувшийся вариант все желающие могут на сайте Игоря Артамонова. Несколько дней назад состоялись общественные обсуждения проектов реконструкции Быханового сада. Основные пожелания граждан – меньше бетона и больше зелени, парку необходимо сохранить историческую уникальность и остаться местом семейного отдыха. После обсуждения с экспертами специалисты доработают проект-победитель народного голосования с учетом пожеланий липчан.

.

- Вы сердцем и душой будете подсказывать профессиональным архитекторам, где какую тропинку лучше проложить. Каким будет будущее парка, предстоит решать самим горожанам. Что же касается власти, она и поддержит интересы жителей, и сделает все для того, чтобы Быханов сад стал ухоженным, современным и комфортным общественным пространством, - отметил в ходе общественных слушаний Игорь Артамонов.

В нынешнем году преобразования ждут и Каменный лог, другие места отдыха липчан. Обновятся еще и 35 придомовых территорий, а в следующем году – около полусотни.

Владимир КУЛИК.