По факту исчезновения 14-летней девочки в Липецкой области возбудили уголовное дело

В Липецкой области продолжаются поиски 14-летней Анны Кусовой. Напомним, девочка пропала в четверг днем, 4 апреля, по дороге со школы в Ельце. По словам родителей, Аня шла к остановке, разговаривала по телефону с бабушкой, а потом отключилась и больше не выходила на связь. Телефон выключен, где находится ребенок до сих пор неизвестно. Родители боятся, что Аню могли похитить.

К поискам подключился следственный комитет, где по факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело.

– С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения несовершеннолетней у следствия имеется основание полагать, что в отношении девочки могло быть совершено преступление, – сообщает пресс-службе СКР. – Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».

Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. Правоохранители уже получили детализацию звонок в с телефона Ани, сейчас опрашивают родственников, знакомых, соседей и преподавателей девочки. Также выясняется, с кем девочка общалась в соцсетях и какие отношения складывались в семье.

В поисках участвуют сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные местные жители. Участники поиска прошли по маршруту и теперь прочесывают близлежащие районы.

Приметы Анны: на вид 14-15 лет, рост 170 см, волосы темно-русые до плеч, глаза серо-голубые.

Была одета: в серо-голубую куртку, желтую шапку со стразами, черные брюки, белую рубашку и черные сапоги. С собой был бирюзовый рюкзак с черными вставками.

Просьба ко всем, кто видел девочку после исчезновения, знает где она может находиться или располагает любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; следственный отдел по городу Елец – 8 (47467) 2 12 27, дежурный следственного управления – 8 910 742 98 27.