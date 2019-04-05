Игорь Артамонов: «Липецкие МФЦ лучшие в стране»

«Центры «Мои Документы» Липецкой области стали победителями всероссийского конкурса в трех номинациях «Лучший МФЦ», «Лучший проект МФЦ» и «Лучшая практика по информатизации МФЦ», - сообщил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» проводится Минэкономразвития России с 2014 года. Главная цель - поиск лучших региональных практик организации деятельности МФЦ и их дальнейшее развитие. Большое внимание также уделяется подготовке кадров и поощрению лучших специалистов, работающих в центрах «Мои Документы» по всей стране.

В номинации «Лучший МФЦ» Липецкий городской отдел №1 стал лауреатом среди МФЦ I категории с количеством действующих окон обслуживания не менее 20. Победителей определяли по нескольким критериям: эффективность, комфортность и доступность предоставляемых услуг и информации о них, возможность оценки качества обслуживания. Оценивались и результаты внешнего аудита работы многофункциональных центров по пяти направлениям: «Качество телефонного обслуживания», «Разнообразие способов предварительной записи», «Качество Интернет-информирования», «Общественное мнение», «Контрольная закупка».

В номинации «Лучший проект МФЦ» липчане представили концепцию «Формирование корпоративной культуры центров «Мои Документы» Липецкой области – путь к успеху!». Среди 37 субъектов, отправивших заявки в эту номинацию, Липецкая область стала победителем. В номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ» лидерами признаны практики Липецкой, Воронежской и Ростовской областей. Заявки оценивались по нескольким десяткам критериев, в том числе на соответствие требованиям нормативно-правовой базы, по количеству предоставляемых с помощью автоматизированной информационной системы МФЦ услуг, интеграции с федеральными и региональными информационными системами и другим.

Игорь Артамонов отметил: «Региональные центры «Мои Документы» при поддержке администрации Липецкой области ежегодно участвуют во всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ» в различных номинациях и не первый год становятся его победителями. Лауреаты конкурса определяются в результате открытого голосования членов центральной конкурсной комиссии, в состав которой входят представители Аппарата Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России, МВД России, Роструда, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, Роспотребнадзора, ЗАО "Интерфакс" и проектного офиса Минэкономразвития».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.