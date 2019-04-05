В мэрии Липецка обсудили, каким станет Быханов сад

В минувший четверг, 4 апреля, в администрации Липецка прошли общественные обсуждения по благоустройству Быханова сада. В мэрии собрались архитекторы, краеведы, депутаты и активные горожане. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что на реконструкцию парка выделили 127 млн. рублей. Архитекторы и дизайнеры из Москвы, Воронежа, Липецка, Белгорода и Казани предложили 7 концепций развития Быханова сада. В ходе отбора их осталось 4. Победителя должны выбрать липчане, проголосовав за понравившийся проект на сайте врио Игоря Артамонова.

Однако, многие горожане не согласились с теми концепциями, что вынесли на обсуждение. Тогда эксперты отметили, что их задача – учесть разные мнения и вынести общий, устраивающий всех вердикт. Ведь для одних парк – историческое место. Для других – зона отдыха и спорта.

Согласно исследованию, что провели социологи, в настоящее время липчане считают парк неблагоустроенным, шумным. Также горожане посетовали на отсутствие развлечений. В приоритетах реконструкции – обустроенность, включая устройство туалетов и модернизацию системы освещения, сохранение и увеличение зеленых насаждений, безопасность и многообразие видов отдыха, в том числе беговые дорожки, тренажеры и аттракционы.

Участники встречи высказались, что до 70% территории сада нужно отвести под зеленые насаждения. Почти половина собравшихся считают, что нужно сохранить историческое значение сада, сделав его тихим местом для прогулок. Некоторые предложили добавить зимний сад, организовать оранжерею, образовательный центр и интерактивный музей.

И.о. мэра Евгения Уваркина сообщила, что все замечания и предложения учтет автор концепции-победителя. Окончательный вариант сформируют в ближайшее время. Также Евгения Уваркина уточнила, что все проекты, касающиеся Липецка и его облика, будут обсуждать с липчанами. В планах – Нижний парк, Набережная, парк Победы.