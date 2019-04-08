2019-04-08T09:59:06+03:00
Экономика

Липецкэнерго наградило призеров интернет-конкурса «Электрознания и Призомания»

В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги межрегионального интернет-конкурса на знание правил электробезопасности среди несовершеннолетних «Электрознания и Призомания»
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Конкурс проходил в период с 1 октября 2018 года по 01 марта 2019 года в двадцати регионах присутствия Компании. В соревновании, направленном на привлечение внимания общественности к проблеме детского электротравматизма, зарегистрировано более 1150 заявок, более десяти из них - групповые, от классов и дошкольных коллективов. География участников - свыше 250 учебных заведений и дошкольных учреждений из Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Смоленской Тульской областей, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

В состязании знатоков электроправил принимали участие ребята в возрасте от 5 до 18 лет. Причем каждый участник имел возможность подать заявку сразу в 3 номинации, претендуя на 3 приза одновременно.

В номинации «Эрудиция» дети разгадывали тематический кроссворд и составляли секретную фразу - девиз конкурса. Здесь победу одержали липчане Гунькины Кирилл и Михаил. Юные эрудиты из многодетной семьи энергетиков с легкостью справились с заданием. Директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль поздравил маленьких победителей и вручил ребятам заслуженные призы - современные гаджеты для 3-D моделирования, о которых ребята так мечтали.

- У нас в семье все энергетики: дедушка, папа и даже мама. Но я стану, как папа, электромонтером. Электричества я не боюсь, потому что я уже много знаю о нем и буду продолжать его изучать, ведь оно приносит столько пользы, - поделился планами на будущее Кирилл Гунькин.

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Для участия в номинации «Творчество» ребята прислали ребусы, загадки, сочинения, рисунки, поделки, кроссворды и стихи на тему электробезопасности. Все победители получат ценные призы, а самые яркие работы войдут в сборник «Тетрадь электрознаний», который энергокомпания выпускает в соавторстве с детьми и распространяет во время мероприятий по электробезопасности в школах и детских садах, а также передает в фонды региональных библиотек.

Учителя, заинтересовавшие участием в конкурсе наибольшее число своих учеников, станут обладателями наград в номинации «Педагог».

В номинации «Классный электропатруль» принимали участие детские коллективы под руководством классного учителя, педагога дополнительного образования или воспитателя дошкольного учреждения. Они представили на суд жюри реализованный в школе, или детском саду тематический проект по электробезопасности в виде театрализованных сценок, тематических игр и т.д.

За пять месяцев проведения конкурса к информации по электробезопасности в социально-образовательные группы «Электропатруль» и «Энерголандия» в социальной сети Вконтакте пользователи обратились более 23 500 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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