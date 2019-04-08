500 парней из Липецка отправятся в армию этой весной

Этой весной ряды вооруженных сил пополнят около 500 липчан. Об этом сообщил начальник отдела военного комиссариата Липецкой области Владимир Иванов. На призывную комиссию в рамках весенне-летней кампании планируют вызвать около 3 тыс. юношей областного центра. Более 200 из них уже прошли медицинский осмотр. Некоторые получают отсрочку или полностью освобождаются от службы в армии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди заболеваний у липчан преобладают болезни системы кровообращения, нервной системы и органов дыхания. Кстати, показатель годности в Липецке превышает среднероссийский – в 2017 и 2018 годах он составил 81%. Выполняется норма призыва. В 2017 году в армию отправлено 983 липчанина. В 2018 году – 933 человека.

Большинство липчан этой весной отправятся служить в части Западного военного округа. Трое юношей решили пройти альтернативную службу – 21 месяц. Еще 150 уже отслуживших парней пойдут в армию «по контракту».

В областном центре все меньше «уклонистов». На сегодняшний день – около 50 человек. В городе развивается кадетское движение. В школе №43 и кадетских классах школы №14 учатся 852 кадета. Из них – 626 мальчиков. В городе 8 юнармейских отрядов, в которых состоят 211 человек. Также в Липецке действуют 24 военно-патриотических объединения и клуба. В них занимаются более 5 тыс. человек.

В 2017 году заявления в военные ВУЗы подали 183 липчанина. В 2018 – 191 человек. В 2019 – уже 200.