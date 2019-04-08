2019-04-08T17:34:01+03:00
Общество

Дороги регионального значения активно ремонтируют в Липецкой области

Дорожники до конца года должны освоить 3,76 млрд. рублей
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Темпы ремонта автодорог регионального значения в Липецкой области значительно возросли. С наступление тепла заработали асфальтобетонные заводы региона, и ямочный ремонт теперь ведется горячей асфальтобетонной смесью, сообщил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Уже отремонтировано свыше 33 тыс. квадратных метров дорожного покрытия. Автомагистрали приводят в порядок 22 бригады рабочих. Еще 26 бригад занимаются водопропускными трубами, расчищено более 1600 штук. 42 бригады убрали и вывезли мусор с более чем 3,5 тыс. км автодорог регионального значения. Работают 16 филиалов «Липецкдоравтоцентра», а также дорожные предприятия Добринского, Добровского, Воловского, Усманского, Становлянского и Елецкого районов.

Игорь Артамонов отметил: «В регионе с этого года реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги», рассчитанный на пять лет. Его цель – увеличение к 2024 году доли автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 47,3 %, снижение в два раза количества мест концентрации ДТП и на 10% доли федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки».

По словам врио главы администрации региона: «Финансирование регионального проекта в 2019 году в Липецкой области составит 1,89 млрд. рублей из федерального бюджета, из бюджета Липецкой области будет выделено 1,87 млрд. рублей».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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