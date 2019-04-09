Борьбу с потерями в электрических сетях обсудили на управляющем совете Липецкэнерго

Руководители исполнительного аппарата филиала и начальники районов электрических сетей обсудили итоги работы 18 производственных подразделений в минувшем году и основные задачи на 2019 год.

По итогам 2018 года зафиксировано снижение количества жалоб на перерывы в электроснабжении на 16 процентов по сравнению с 2017 годом. Одновременно среднее время перерывов в электроснабжении сократилось в полтора раза. Это связано с тем, что ремонтная программа филиалом ПАО «МРСК Центра» в минувшем году выполнена на 100 процентов.

Основная задача для липецких энергетиков на 2019 год - это значительно снизить потери электроэнергии. Выполняя эту задачу сотрудники Липецкэнерго с начала года смонтировали 4 993 приборов учета с дистанционной передачей данных, поставили 8878 антимагнитных пломб на счетчиках потребителей, установлено 394 защитные панели от вмешательства в комплексы учета электроэнергии, восстановлен технический учет на 67 трансформаторных подстанциях, установлен техучет на 11 ТП. В результате энергетикам за два месяца 2019 г. удалось сэкономить 2,7 млн. кВт*ч, что эквивалентно 11 млн. рублей. Однако директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль потребовал от подчиненных более эффективной работы, в том числе обеспечение снижения коммерческих потерь не толькодо технологического уровня, но и снижение расхода электроэнергии на технологические нужды за счёт изменений конфигурации распредсети, не требующих капитальных вложений, а также выстраивание оптимальных режимов работы оборудования, при поддержании нормативного уровня бесперебойного электроснабжения граждан и предприятий.

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Кроме того, наряду с указанным вектором работы, руководитель филиала потребовал от менеджмента филиала и его подразделений чёткого взаимодействия с потребителями электроэнергии и действующими в их интересах гарантирующими поставщиками и энергоснабжающими организациями в вопросах обеспечения достоверного учёта всей переданной электрической энергии, а также исключения разногласий и претензий к оказанным услугам.

Также на управляющем совете начальники районов электрических сетей получили ключи от бригадных автомобилей, оборудованных для работы в полевых условиях. Они позволят энергетикам оперативнее реагировать на технологические нарушения. Всего же за 2018год липецкий филиал МРСК Центра закупил 197 единицавтомобильной и специальной техники. В их числепередвижные автомастерские, автовышки, трактора с импортным мульчерным оборудованием, которые расчищают просеки от зарослей и кустарников вдоль линий электропередачи. Твердосплавные резцы срезают и измельчают древесину. Таким образом, районы электрических сетей Липецкой области обеспечены техникой для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций и строительства новых объектов электросетевого комплекса региона.

Реклама Фото предоставлено Липецкэнерго