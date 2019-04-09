2019-04-09T12:48:51+03:00
Общество

Игорь Артамомов: «На нацпроект «Культура» в регион направят более 580 млн рублей»

В этом году в Липецкой области построят еще три дома культуры
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Власти Липецкой области планируют направить на реализацию национального проекта "Культура" более 580 млн руб. в течение шести лет.

"На национальный проект "Культура" в 2019-2024 годах в Липецкой области будет направлено 581,7 млн руб., в том числе более 403 млн руб. - из регионального бюджета. В течение шести лет 39 детских музыкальных, художественных школ, школ искусств и два колледжа получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. На это направят свыше 308,5 млн руб., из которых почти 201,5 млн руб. составят субсидии регионального бюджета", - сообщил врио главы администрации Липецкой области.

В рамках нацпроекта в области реализуется три региональных программы. В этом году на программу «Культурная среда» запланированы 69 млн рублей. На эти средства будут построены три дома культуры в Грязинском, Елецком и Лебедянском районах.

По программе "Цифровая культура" запланировано за шесть лет перевести в электронный формат порядка 100 редких печатных изданий, хранящихся в Липецкой областной библиотеке.

По проекту "Творческие люди" в течение шести лет в регионе организуют не менее 30 фестивалей и конкурсов для детей и молодежи, а также более десяти культурно-просветительских программ для школьников и детских фестивалей творчества разных жанров.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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