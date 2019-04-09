Более 750 участников собрал первый день Startup Tour в Липецке

В этот вторник, 9 апреля, в Липецке стартовал масштабный проект Open innovations Startup Tour, огранизованный Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Мероприятие направлено на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.

В областном центре Стартап Тур проводится впервые. Для участия в мероприятии зарегистрировались более 750 липчан. Два дня эксперты в сфере цифровизации будут делиться опытом с начинающими предпринимателями. Они расскажут, как улучшить проекты, где найти инвестиции.

Стартап Тур в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

- Я сама из бизнеса, начинала 20 лет назад молодым и юным предпринимателем, - выступила с приветственным словом и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина. – На пути у предпринимателей много сложностей. Но я уверена, что настоящее зерно прорастет, пробьется, проявит силу и укрепится. Если будет расти бизнес, то и экономика региона будет расти. Реализация проектов зависит не только от власти. Поэтому основная наша цель – слышать бизнес и поддерживать его развитие.

Стартап Тур стартовал в Липецке.

В рамках Стартап тура пройдут не только деловые и образовательные программы, но и конкурс технологических проектов. В комиссию поступило 182 проекта из Липецка, Москвы, Воронежа, Курска, Тамбова и других регионов. Из них отобрали 30 лучших стартапов, которые поборются за главный приз – 300 тыс. рублей и возможность получить 2 млн. рублей по программе «Старт» Фонда содействия инновациям.

- Большая технологическая компания начинается с небольшого коллектива людей с горящими глазами и идеями, - обратился к участникам один из представителей инвесторов, вице-президент «ВЭБ.РФ» Борис Шмытько. – Технологическое предпринимательство в России сопряжено с большим количеством трудностей. Мы в госкорпорации решили постараться максимально уменьшить количество сюрпризов, которые ожидают предпринимателей на всем цикле развития компании. И систематизировали набор инструментов поддержки компаний, применимых для каждого этапа развития. Они включают как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. Наша цель – выращивание компаний и вывод их на национальный и международный уровень.

Стартап Тур в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Также перед участниками выступил советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. По его словам, уже сейчас промышленные производства находятся под угрозой, а через 10 лет изменится даже работа таксистов. Новые рабочие места будут появляться не на заводах, не на крупных инфраструктурных стройках. Они должны появляться на базе знаний и накопленного интеллекта. Именно поэтому 6 лет назад Пекка запустил Стартап Тур.

Стартап Тур в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Чуть позже Пекка, чей дедушка был основателем компании «Nokia», поделился опытом ведения бизнеса с предпринимателями. Впереди у липчан множество интересных и полезных образовательных программ. Участников ждут не только мастер-классы, но и личное общение с менторами.