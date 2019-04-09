2019-04-09T20:27:42+03:00
Общество

Концессионер хочет построить в Липецке 2 спортзала

По предварительным данным, на строительство 1 объекта потребуется 36,3 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Большинство депутатов одобрили предложениеБольшинство депутатов одобрили предложениеФото: Липецкий городской совет депутатов
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В этот вторник, 9 апреля, в Липецком горсовете состоялос заседание постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Парламентарии рассмотрели предложение футбольной академии о заключении коцессионного соглашения о строительстве 2 спортзалов в Липецке. Так, по словам представителя академии, крытые спортзалы планируется возвести на Матырском возле школы №54 и на улице Космонавтов в районе школы №47. Кроме спортзалов появятся вспомогательные помещения. Предполагается, что с 8 утра до 2 часов дня спортзалы будут в распоряжении школ. После будут тренироваться воспитанники академии. В остальное время залы можно будет сдавать в аренду.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в строительство каждого объекта бизнесмен может вложить 36,3 млн. рублей. А также возместить расходы по содержанию и эксплуатации спортзалов. Срок действия соглашения - 6 лет. Каждый месяц в течение этого срока мэрия должна перечислять предпринимателю по 504 тыс. рублей. Тогда передать объекты на баланс города будет возможно уже в 2025 году.

У Счетной палаты Липецка возникли некоторые замечания на предложение. Так, их озадачило отсутствие конкретики в стоимости работ, обосновании размера платы городской администрации, информации о перечне услуг и категории потребителей.

Больщинство депутатов одобрили идею. Вместе с тем, они указали, что обязанности концессионера должны быть подробно расписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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