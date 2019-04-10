2019-04-10T10:00:37+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «В области продолжатся работы по благоустройству общественных пространств»

В центре Липецка обустроят Комсомольский пруд
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Порядка 34,5 миллиона рублей направят власти на благоустройство территории вокруг так называемого Комсомольского пруда, считающегося одним из самых популярных мест отдыха в Липецке, сообщил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В проектном плане - новое освещение, замена плитки на пешеходных дорожках, спортивная зона с тренажерами, теннисный стол, велопарковка. Для детей появится детская площадка с качелями и песочницей. Поставят новые скамейки и урны. Предусмотрена установка и биотуалета.

Планируется, что работы по обустройству начнутся после майских праздников, а завершатся до 1 сентября.

Пруд, в советское время получивший название Комсомольский, появился в Липецке в начале XVIII века при строительстве плотины на реке Липовка. Плотина была построена для нужд железоделательных заводов.

"Масштабные работы по обустройству общественных пространств стартовали в Липецке в прошлом году. Территории, которые нужно благоустроить в первую очередь, выбирали сами жители" - сказал врио главы области.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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