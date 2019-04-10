2019-04-10T11:12:35+03:00
Экономика

Энергетики наградили победителей регионального этапа олимпиады «Россети»

140 старшеклассников из Липецка и 18 районов области продемонстрировали свои знания по математике, физике и информатике
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Вторая Всероссийская олимпиада для учеников 9 и 10 классов, организатором которой выступил филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», состоялась в марте на базе Липецкого государственного технического университета при поддержке Центра дополнительного образования и кафедры электрооборудования ЛГТУ.

Работы школьников проверили преподаватели ЛГТУ и Центра дополнительного образования. Победителями первого этапа Олимпиады признаны ученица 10 класса гимназии № 11 города Ельца Ольга Галкина и девятиклассник липецкой гимназии № 64 Захар Афонин. Они получат кейсы с заданиями второго этапа, направленного на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания при решении прикладных задач в области электроэнергетики. Ольга Галкина побывала на торжественной церемонии награждения в Москве, а Захар Афонин стал гостем филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Ему, как и другим призерам олимпиады, энергетики рассказали о работе над цифровой трансформацией электросетевого комплекса Липецкой области. Цифровой РЭС, цифровой электромонтер, единый центр управления сетями и «умные» беспилотники – это то, с чем будут работать сегодняшние старшеклассники после получения высшего профильного образования.

- Я увлекаюсь информатикой, но сих пор не знал, где применить свои знания. Олимпиада «Россети» и знакомство с деятельностью Липецкэнерго натолкнулименя на мысль об электроэнергетики. Учебные задания были комплексными и интересными, да и задачи перед липецкими энергетиками стоят такие, в решении которых очень хочется поучаствовать. Потом можно будет с гордостью говорить: я строил умные сети Липецкой области, - поделился впечатлениями Захар Афонин.

Директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» вручил призерам регионального этапа олимпиады дипломы и памятные подарки. Сергей Коваль, поздравляя старшеклассников, отметил, что именно такие целеустремленные и образованные молодые люди сегодня нужны в энергетике.

Добавим, что финалисты олимпиады получат право участвовать в энергетической проектной смене ПАО «Россети», Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», финальных мероприятиях Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ». Ученики, показавшие наилучшие результаты, войдут в кадровый резерв дочерних компаний «Россетей».

Реклама Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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