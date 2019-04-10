Многодетным семьям в Липецке выделили участки в поле без света, воды и дорог

В непростую ситуацию попали многодетные семьи в Липецке. По госпрограмме людям, как и положено, выделили участки по 10 соток для строительства домов. Землю дали летом 2018 года в живописном районе Сселок в черте города. Вот только на местности, где должны строиться 650 семей нет дорог, электричества, газа и водоснабжения. Территория в 65 гектаров – это заросшие бурьяном, дикорастущими кустами и елками три поля. От ближайшего участка до асфальтированной дороги больше километра.

Семьям выделили участки в поле без коммуникацийФото: Лия МУРАДЬЯН

– Как тут дом строить, сюда по полю не любая техника сможет доехать, – негодуют многодетные семьи. – Опять же для строительства нужно хотя бы электричество.

Семьи накатали в поле колею, и та проходит по участкам. На момент собрания «жильцов», в поле работала бригада монтеров, которые ставили опоры для линии электропередач. Но когда появится электричество и кто должен его проводить, неизвестно. В целом ситуация та же, что и в Желтых Песках, но если там дорогу уже отсыпают, то здесь нет вообще ничего.

Семьи получили участки в поле без дорог и коммуникаций.В Этом году людям должны провести свет и осыпать дороги

Разбираться в ситуации в поле поехали депутаты облсовета и представители общественных советов. На встречу собирались еще пригласить главу городского департамента дорог и благоустройства, но он неожиданно покинул пост. Депутаты пояснили, что написали обращение на имя врио губернатора Игоря Артамонова, обращение подписали почти 1000 человек из Сселок и Желтых Песков.

– Есть большая проблема по воде, когда проведут сюда централизованную ветку, никто не знает, – пояснил семьям депутат Дмитрий Аксенов. – Электричество скоро должно появится. По поводу газа будем разговаривать, но на какой территории и когда подведут газ, никто не знает. Газ – это самое дорогостоящее из всего, что нужно сюда вести.

Семьям выделили участки в поле без коммуникацийФото: Лия МУРАДЬЯН

В ходе встречи разобрались, что общие коммуникации в поле должны проводиться за счет бюджета, и на некоторые из них даже выделили деньги. Тогда почему ничего не происходит, семьям непонятно. Людям пообещали, что скоро появится четкий график, в какие сроки будут подводить коммуникации. По поводу дорог еще до этой встречи чиновники обещали семьям, что в этом году опилят елки и сделают дороги в виде насыпи.

– Мы постараемся сделать, чтобы отсыпали дороги везде, объем работ по дорогам здесь предстоит приличный, – сказал собравшимся депутат облсовета координатор партпроекта Единой Россити «Крепкая семья» Андрей Трофименков. – И мы с вами будем контролировать, как это будет происходить. Через полгода встретимся здесь снова.

По словам депутата, к октябрю, вместо поля здесь уже должны быть отсыпаны дороги, проведена электроэнергия и было понимание того, где и как проведут газ и воду.