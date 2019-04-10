Игорь Артамонов: «Инвесторы стремятся развивать свой бизнес в регионе»

ООО «Черноземье», входящее в группу компаний «ЭксОйл групп», в рамках развития ОЭЗ «Тербуны» начало проектирование строительства нового производства по глубокой переработке масличных культур (сои/рапса) мощностью 2 000 тонн в сутки, - сообщил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Строительство завода начнется весной 2019 года. Запуск намечен на первый квартал 2020 года. В рамках данного проекта будет создано современное производство с использованием самых передовых инженерных технологий. Реализация данного проекта позволит создать 500 новых рабочих мест, что существенно отразится на развитии региона, - отметил Игорь Артамонов.

В новый комплекс будут входить: завод по переработке сои и рапса, гидратация масла с выпуском лецитина, производство соевых белковых концентратов, маслохранилище объемом до 150 тыс. м³ и современный элеватор силосного типа вместимостью 80 тыс. тонн.

Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат.

Строительство завода по переработке сои и рапса в сердце Центрального Черноземья — это не только решение проблемы импортозамещения, но и увеличение экспорта.

Глава Липецкой области подчеркнул: «На решение руководства холдинга разместить производство в ОЭЗ «Тербуны» повлияли благоприятный инвестиционный климат в регионе, наличие кадров, географическое расположение района, который граничит с Воронежской, Курской, Орловской областями, развитая сеть автотранспортных дорог и железнодорожное сообщение с другими регионами, сельхозпредприятия которых обеспечивают завод сырьем».

ООО «Черноземье» берет свое начало с 2014 года. В 2016 году ООО «Черноземье» приступило к проведению пусконаладочных работ по производству растительного масла на территории ОЭЗ «Тербуны».

На сегодняшний день производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 2000 тонн сырья в сутки и производить до 900 тонн растительного масла. На предприятии работает 350 человек.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.