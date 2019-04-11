2019-04-11T11:02:45+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Животноводство – одно из приоритетных направлений АПК региона»

В Измалковском районе модернизируют свиноводческий комплекс за 200 млн. рублей
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В Измалковском районе предприятие «Введено» реализует инвестиционный проект по модернизации свиноводческого комплекса на 25500 голов в год в деревне Слобода Заречье. Объем инвестиций в проект составит 200 млн рублей. По окончании работ будет завезено новое высокопродуктивное поголовье. Модернизация комплекса позволит увеличить производство свинины.

Рассматривается возможность включения ООО «Введено» в число резидентов особой экономической зоны регионального уровня агропромышленного типа «Измалково». Целью ОЭЗ РУ АПК «Измалково» является развитие высокорентабельных, конкурентноспособных сельскохозяйственных и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию производств на территории района.

«Развитие животноводства – одно из приоритетных направлений работы агропромышленного комплекса региона. По данным Минсельхоза России, наша область является одним из ведущих регионов, обеспечивающих постоянный прирост свинины на российском мясном рынке», - отметил врио главы администрации области Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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