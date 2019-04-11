Дороги Липецка вошли в 5-ку самых безопасных в РФ

Специалисты составили рейтинг безопасности российских дорог за 2018 год. В него вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн. человек. Как сообщили в пресс-службе МОЦ «За безопасность российских дорог», при составлении рейтинга учитывались: количество ДТП, произошедших из-за неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), число раненых и погибших в авариях из-за НДУ, а также протяженность дорог региона и размер автопарка.

Липецкая область оказалась в первой пятерке регионов. За год область поднялась на 7 ступеней вверх и заняла 5 место. Регион находится в «Зеленой зоне» - удовлетворительной дорожной безопасности. В прошлом году в Липецкой области произошло 706 аварий из-за неудовлетворительных дорожных условий. 77 человек погибли в ДТП. 878 человек – раненых.

На 1 месте – Томская область. Регион третий год подряд возглавляет рейтинг. На 2 строчке – Тамбовская область. Белгородская область – на 8 месте. Курская – на 11. Все они в «Зеленой зоне» рейтинга.

В «Желтой зоне» - территории с недостаточной безопасностью. В ней оказались Ленинградская, Владимирская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург и др.

Воронежская область оказалась в «Красной зоне» на 34 строчке. Это зона с высокой дорожной опасностью. 1 875 ДТП произошло из-за НДУ. 218 погибших. 2 321 раненых. В «Красной зоне» - большинство южных регионов. Не соответствуют нормативным требованиям более 50% дорог Кубани. 47,8% дорог Ставропольского края. 78% проезжих частей Крыма.