2019-04-11T13:58:41+03:00
Общество

Дороги Липецка вошли в 5-ку самых безопасных в РФ

Регион занял 5 строчку рейтинга
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецкие дороги признали удовлетворительнымиЛипецкие дороги признали удовлетворительнымиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Специалисты составили рейтинг безопасности российских дорог за 2018 год. В него вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн. человек. Как сообщили в пресс-службе МОЦ «За безопасность российских дорог», при составлении рейтинга учитывались: количество ДТП, произошедших из-за неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), число раненых и погибших в авариях из-за НДУ, а также протяженность дорог региона и размер автопарка.

Липецкая область оказалась в первой пятерке регионов. За год область поднялась на 7 ступеней вверх и заняла 5 место. Регион находится в «Зеленой зоне» - удовлетворительной дорожной безопасности. В прошлом году в Липецкой области произошло 706 аварий из-за неудовлетворительных дорожных условий. 77 человек погибли в ДТП. 878 человек – раненых.

На 1 месте – Томская область. Регион третий год подряд возглавляет рейтинг. На 2 строчке – Тамбовская область. Белгородская область – на 8 месте. Курская – на 11. Все они в «Зеленой зоне» рейтинга.

В «Желтой зоне» - территории с недостаточной безопасностью. В ней оказались Ленинградская, Владимирская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург и др.

Воронежская область оказалась в «Красной зоне» на 34 строчке. Это зона с высокой дорожной опасностью. 1 875 ДТП произошло из-за НДУ. 218 погибших. 2 321 раненых. В «Красной зоне» - большинство южных регионов. Не соответствуют нормативным требованиям более 50% дорог Кубани. 47,8% дорог Ставропольского края. 78% проезжих частей Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В пятницу в Липецке дождь, местами грозы и до +20 градусов
Серьезное ДТП под Липецком: столкнулись «БМВ» и «Рено»
82-летнюю пенсионерку, пропавшую в Липецке, нашли мертвой в Тамбовской области
В военной прокуратуре открылась «горячая линия» по вопросам весеннего призыва
Липчане смогут контролировать ход капремонта 80 домов
Мужчину из Узбекистана убило током на ж/д вокзале в Липецке
В Липецке ожидается гроза и сильный ветер
В ОЭЗ «Липецк» назначили врио гендиректора
Липчанку лишили родительских прав за пьянство и избиение детей
В четверг и пятницу в Липецке приостановят движение трамваев
Под Липецком женщина сбила мотоциклиста
ДТП с пьяным водителем, разбившим 3 машины, попало на видео
Игорь Артамонов: «Животноводство – одно из приоритетных направлений АПК региона»
Спасатели около часа искали тело мужчины, упавшего с Петровского моста
В субботу в Липецке начнут работать бесплатные садоводческие маршруты
В Липецке пассажир вылетел с мотоцикла после столкновения с «Ауди»
В Липецкой области из спецшколы пропал подросток
В Липецке пьяный водитель разбил три машины и влетел в дерево
В Липецке «Нива» влетела в столб на тротуаре