По профессии – строитель, по призванию – созидатель

Человек – эпоха, топ-профессионал, «гуру» среди строителей, созидатель с большой буквы… Наверное, и не подберешь таких эпитетов, чтобы охарактеризовать масштаб, многогранность личности Виктора Григорьева – человека-легенды строительной отрасли региона, создавшего компанию, которая десятилетия неизменно в лидерах и «держит марку» качества, сохраняет свой стиль. В «послужном списке» СУ-11, компании, ставшей, по сути, строительным брендом региона - и значимые промышленные объекты, и жилые дома, преобразившие архитектурный облик городов, и современнейшие сельхозкомплексы.

В строительных кругах региона, пожалуй, не найти тех, кто, не знает Григорьева. А прошедшие его школу не просто набрались профессионализма, обеспечив себе дальнейший карьерный рост. Работа бок о бок с Виктором Александровичем словно подзарядила их энергией созидания, помогла выпестовать в себе целеустремленность, ответственность, преданность любимому делу. За десятилетия работы компания взрастила не одно поколение строителей, дала путевку в жизнь сотням профессионалов, изрядное число которых и сегодня составляют славу строительной отрасли Липецкой области. Фактически, благодаря компании СУ -11, созданной Григорьевым, во многом заложен тот прочный фундамент славных традиций липецких строителей, где «правит бал» качество и стильность, а строительство жилья возведено в ранг «искусства создавать».

Быть лидером, бойцом по духу, всегда находиться в гуще событий способен далеко не каждый. Виктор Григорьев из числа тех, кто не боится «принимать огонь на себя», отстаивать свою позицию в высоких кабинетах. Во многом благодаря личностным качествам Григорьева-руководителя – его энергии, воле, напористости и ответственности, компания смогла не просто выжить, а развиваться и в «перестройку», и в «лихие 90-е» и в переломные 2000-ные. Как правило, у людей такого склада и величины не самый легкий характер. Ведь их требовательность к себе, перфекционизм, невольно переносится на окружающих, заставляя их «подтягиваться» до необходимого уровня.

- Я задал себе бешеный ритм жизни, и ему подчинены руководители предприятий компании, итээровцы, рабочие – не всем это нравится. А работать с полной отдачей сил, ума и нервов, конечно, не легко, - как-то заметил Виктор Александрович.

Его суровая требовательность к себе и подчиненным известна среди строителей. Да, он может и завестись с пол-оборота, и «пропесочить» по полной, но…по делу, и в то же время не злопамятен, отходчив, легок в общении и справедлив. С лентяями, пьяницами и бездарями Григорьев не церемонится - сразу же расстается. А если надо – всегда поможет и выручит в беде. Он трудоголик до мозга костей, требуя полной самоотдачи от сотрудников. Но в его «капиталистической фирме» сохранились социалистические принципы заботы о людях. С начала 90-х компания построила на свои средства и передала своим сотрудникам около 500 квартир.

Добиваться выполнения любой, казалось бы, невыполнимой задачи, для Григорьева дело принципа, как говорят коллеги. «Никогда не сдавайся» - фактически его жизненный девиз. И об этом наглядней всего говорят этапы большого пути, на котором были и невзгоды, и потери, громкие победы и достижения…А результат – он у всех на виду, и главное наследие – это созидание - сотни сданных объектов, которые помогают поднять экономику, украшают города, дарят радость людям.

Помогали сталеварам и газовикам

Славный путь компании начался в далеком уже 1967 году, когда ускоренно развивался Новолипецкий металлургический завод. Самое активное участие здесь принимает созданное в составе треста «Липецкстрой» стройуправление №11. Коллектив, возглавляемый Григорьевым, участвует в возведении важнейших объектов – доменных печей №5 и №6, кислородно-конверторного цеха №2, прокатного стана «2000», цеха холодной прокатки электротехнической стали…Набирался опыт и квалификация при строительстве объектов знаменитого газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, одновременно возводились дома в Хлевенском районе, была построена газокомпрессорная станция «Елецкая». Знаковым для СУ-11 стал 1992 год. Став акционерным обществом, теперь уже самостоятельная компания, выстояла в период формирования рынка, выбрав для себя приоритетное направление – строительство высококачественного жилья.

СУ-11 активно участвовали в строительстве НЛМК.

Строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород

Был период Грозный

Важной вехой в истории компании стала школа Грозного. АО СУ-11 была первой и единственной стройорганизацией области, пославшей отряд добровольцев для участия в восстановлении столицы Чеченской республики. Компания получила федеральный подряд на разборку завалов в Грозном – того, что осталось от многоэтажек и больницы. Два месяца работы на износ, под палящим солнцем, в условиях, приближенных к фронтовым – всего было вывезено 62 тысячи кубометров бетонно-кирпичного крошева. Как вспоминает Виктор Александрович, его в Липецке изводила тревога за судьбу своих ребят, и он спокойней чувствовал себя в стреляющем Грозном, куда летал 4 раза. Участники восстановительных работ были представлены к госнаградам, командировка в Чечню сплотила коллектив, дала опыт работы за пределами региона.

В условиях рынка. Покоряя Москву

В жестких рыночных реалиях 90-х выживали те, кто смог сохранить конкурентоспособность, и Виктор Григорьев с коллективов приложили максимум усилий, чтобы компания крепла и развивалась. Начался усиленный рост ее подразделений – открылись направления «Отделочник» и «Механизатор», цеха по производству пластиковых окон, кузнечных изделий, столярных работ. Вскоре появилась и своя проектная фирма, сформировавшая фирменный оригинальный стиль компании. Реализовалась и идея создания дочернего предприятия по производству сборного железобетона – завода «Крафт Бетон». Теперь, «нарастив мускулы», компании стали по плечу самые сложные объекты.

На доме на Мичуринском проспекте в Москве, построенном СУ-11, красуется Липецкий герб.

Ворвавшись на столичный строительный рынок в середине 90-х, СУ-11 (накопив к тому времени уже изрядный строительный опыт), показала класс москвичам. Липчане доказали, что умеют строить комфортное жилье быстро и качественно. «Первой ласточкой» стал многоэтажный кирпичный дом с подземной автостоянкой в Большом Тишинском переулке. А потом один за одним стали появляться дома-красавцы – на Крутицкой набережной, Симоновском валу, Мичуринском проспекте, на Флотской, Староволынской…Отличная работа компании была отмечена «Золотой лицензией правительства Москвы», кубком «Золотая капитель» и другими наградами.

Угасающее Мокрое стало процветающим

Три десятка лет назад перспектив у старинного села Мокрое Лебедянского района …не было. Оно попросту угасало – здесь царила разруха и безработица, была беспролазная грязь. Но в судьбе села наступил крутой поворот – под свою опеку его взяла компания СУ-11. Социальный проект возрождения «бесперспективного села», который давно вызревал у Виктора Григорьева, стартовал. И село стало буквально на глазах преображаться. Сюда провели газ, были построены хлебопекарня, общежитие и столовая, котельная, появились магазин, Дом культуры. Развивалось и само агропредприятие, ставшее одним из лучших в регионе. Вместо развалившегося колхоза вырос мощный агрокомплекс – сегодня в хозяйстве более 24 тыс. га пашни, более 7 тыс. голов КРС, многотысячное поголовье свиней, овец, появились предприятия переработки с/х продукции.

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В Мокром была построена школа (просторная по тем временам), которая по оснащенности и показателям успеваемости в числе лучших в районе. Рядом с ней вырос прекрасный храм, возведенный на средства семьи Григорьевых. Всего же за эти годы, предприятием построены в Мокром 153 квартиры и 12 коттеджей.

Но жизнь идет вперед, время требует перемен, снова неспокойно на душе у Виктора Александровича. В селе, где нынче живет около 600 человек, разрастаются семьи, стала тесной школа, нужен новый детсад. У предприятия появился новый агрокомплекс в Добровском районе, возросло число работников.

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- Производственная и жилая зоны села остро нуждаются в дальнейшем развитии, - беспокоится Виктор Григорьев. – Необходимы очистные сооружение, планируем строительство коттеджного поселка с инфраструктурой. Безусловно, будем в меру вкладываться, но нужна господдержка, участие и конкретная помощь региональных властей. Люди достойны комфортной жизни.

И в этом весь Григорьев, который не может оставаться безучастным – он будет добиваться решения проблемы до победного конца, такая у него натура.

«Замечательное чувство - знать, что ты сам строишь мир»

Фраза классика Айзека Азимова словно отражает то, чему посвятил свой жизненный путь Виктор Григорьев. Это осознание, что есть и твой вклад в то, чтобы делать этот мир краше, комфортнее, нести пользу людям, стране. Ведь «то, что мы создаем в настоящем, шагает вместе с нами в будущее», - уверен Виктор Александрович. А это те прекрасные архитектурные творения – современные стильные здания, которые украшают город, радуют глаз и душу. Само время показало, что строительство жилья в компании СУ-11 возведено в ранг «искусства создавать», а не гнать потоком квадратные метры. Здесь никогда не боялись брать сложные строительные площадки, применять технологические новинки. Каждое возведенное здание становится фактически архитектурной достопримечательностью. Достаточно вспомнить элитный дом с панорамным лифтом и смотровой площадкой в центре Липецка по улице Толстого, дома повышенной комфортности на улицах Кузнечной, пересечении Балмочных-Тельмана…Такое ощущение, что строителям Григорьева подвластно все - они могут воспроизвести и шедевры русского зодчества (часовня Святых Петра и Павла в Липецке), и модерн-отель европейского уровня «Меркюр Липецк Центр».

Храм в селе Мокрое возведен на средства семьи Григорьевых

И эти свои традиции качества, комфортности компания, возглавляемая ныне Александром Григорьевым, успешно продолжает. К слову, понятие «обманутые дольщики» и СУ-11 – несовместимы, за всю свою историю у компании не было таких «хвостов».

Нынешняя ситуация в строительной отрасли не самая лучшая, но у компании свой запас прочности и приобретенная за десятилетия работы закалка в «годину потрясений», умение минимизировать риски.

Тот стержень и «дух» развития компании, который за десятилетия «выковал» Виктор Григорьев, составляют и ее неповторимость, и силу. Неизменные преимущества СУ-11 – качество и сроки строительства, оригинальность проектных решений. Компания сохраняет многовекторность развития, в ее планах – намерение участвовать в строительстве промышленных объектов, жилья, работах по благоустройству. И по-прежнему генератором проектов и идей является Виктор Александрович Григорьев, являющийся ныне председателем совета директоров группы компаний. Казалось бы, в столь солидном возрасте можно и «сбавить обороты», но это не для Григорьева-старшего - он в свои 80 каждый день (!) на работе, не считаясь с выходными.

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И в день юбилея хочется от души пожелать Виктору Александровичу, этому неординарному человеку той когорты, «что крепче стали», оставаться и в дальнейшем примером созидателя, приносящего людям добро и радость, делающего наш мир лучше.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива компании.