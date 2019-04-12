2019-04-12T10:27:28+03:00
Общество

Усадебное наследие Липецкой области получит вторую жизнь

Работы по реконструкции объектов начнутся в 2020 году
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В Министерстве культуры Российской Федерации состоялась рабочая встреча врио главы региона Игоря Артамонова с заместителями министра культуры Николаем Овсиенко и Ольгой Яриловой. Участники встречи обсудили вопросы и перспективы государственно-частного партнерства в рамках нацпроекта "Культура" в Липецкой области на примере усадебных комплексов, расположенных в регионе.

Предполагается, что благодаря пилотному проекту в Липецкой области будет отреставрирован ряд усадеб. Речь идет об архитектурных комплексах конца XVIII – XIX в., таких как усадьба в селе Репец, комплекс в селе Пальна-Михайловка, усадьбы в селе Полибино и деревне Шаталовка. Проект позволит не только сохранить культурное наследие Липецкой области, но и повысит туристический потенциал региона, обеспечит развитие сельских территорий через малый и средний бизнес. Ожидается, что реализация мероприятий начнется в 2020 году.

«Сохранение культурного наследия региона важная, но и сложная задача. В Липецкой области много уникальных усадеб. К сожалению, они находятся в плачевном состоянии. Сейчас благодаря нацпроекту «Культура» о проблеме заговорили на федеральном уровне, появились подобные пилотные проекты, и проблема сдвигается с мертвой точки», - сообщил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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