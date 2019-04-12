Липецкие робототехники взяли «бронзу» на WorldSkills Russia

Учащиеся Центра дополнительного образования Липецкой области Степан Орлов и Степан Зачиняев стали бронзовыми призерами финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 в компетенции «Мобильная робототехника, юниоры 12-14». Финал Чемпионата проходит на базе особой экономической зоны «Технополис «Москва» в городе Москве.

Команда Липецкой области показала высокий результат, уступив первое место участникам из Республики Татарстан и города Москвы. Это достижение является результатом многолетней системной качественной работы Степана Орлова и Степана Зачиняева в творческом объединении «Робототехника» под руководством тренера команды Маргариты Цыгановой и компатриота Александра Горяйнова.

Центр дополнительного образования Липецкой области с 2015 года участвует в соревнованиях JuniorSkills в партнерстве с WorldSkills. Учащиеся Центра стабильно показывают высокие результаты на соревнованиях регионального и всероссийского уровня. Каждый год наши команды по компетенции «Мобильная робототехника» в числе победителей. В 2015 году – на III Национальном чемпионате JuniorSkills в г. Казани юниоры заняли третье место. В 2016 году в полуфинале национального Чемпионата JuniorSkills в рамках системы чемпионатов «Молодые профессионалы» в г. Ярославле – второе место. В 2017 году в г. Москве на IV национальном чемпионате Juniorskills заняли третье место.

Фото предоставлено пресс-службой.