Игорь Артамонов презентовал ОЭЗ «Липецк» американским инвесторам

Инвестиционный потенциал особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» представил сегодня врио главы региона Игорь Артамонов в Москве в рамках прямого диалога между делегацией Липецкой области и представителями Американской торговой палаты.

Наш регион представляли руководители областных управлений, ответственных за взаимодействие с инвесторами, ОЭЗ «Липецк», а также топ-менеджеры проектов резидентов промышленной площадки: вице-президент Honeywell по России и странам Таможенного союза Леонид Соркин, директор компании Cargill Джон Лейн, финансовый директор PPG Industries Руди Подлесник, операционный директор EMENA/Kemin Agrifoods Europe Тимур Воронин и генеральный директор ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» Ирина Шацкая. От Американской торговой палаты во встрече принимали участие более 15 компаний – членов ассоциации.

Игорь Артамонов в ходе презентации подчеркнул, что созданная в регионе уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций признана одной из наиболее эффективных в России. Инвесторам есть из чего выбрать: особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры. «Одной из самых успешных в стране считается ОЭЗ «Липецк». Здесь зарегистрировано 64 резидента из 16 стран с объемом заявленных инвестиций более 2,7 миллиарда евро, – сказал Игорь Артамонов. – В том числе Липецк стал точкой роста для нескольких инвестиционных проектов с участием капитала из США. Сегодня в ходе переговоров с нашими американскими деловыми партнерами мы договорились о новых этапах сотрудничества. В частности, компания Honeywell откроет в регионе инжиниринговый центр».

Со своей стороны президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко отметил благоприятный инвестиционный климат Липецкой области для иностранных компаний. «Наши коллеги подчеркивают высокую заинтересованность областных властей в развитии делового взаимодействия, а также слаженную и высокопрофессиональную работу команды руководителя региона», - заявил президент. Он добавил, что представители американских компаний видят хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества и надеются на рост инвестиций американских компаний.

В 2018 году внешнеторговый оборот Липецкой области с США увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим и составил 403 млн. долларов. Соединенные Штаты входят в пятерку основных торговых партнеров Липецкой области – их доля составляет 6% в общем внешнеторговом обороте региона. Доля экспорта в товарообороте достигла 94%, импорта – 6%.

За несколько последних лет стартовали и были серьезно расширены крупные инвестиционные проекты с участием капитала из США. В частности, на территории области работают крупные заводы девяти американских компаний. Это Honeywell, PPG, Kemin, Lamb Weston Holdings, Schlumberger, Cargill, Hog Slat, PepsiCo, Whirlpool. Шесть из них являются резидентами ОЭЗ ППТ «Липецк».

Объем американских инвестиций в развитие экономики Липецкой области по разным каналам составил более 510 млн. долларов.

Завершающим этапом встречи стала нетворкинг-сессия для представителей липецкого и американского бизнес-сообществ.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.