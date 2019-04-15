2019-04-15T12:42:35+03:00
Происшествия

В сети затравили участницу вписки, где изнасиловали липецкого студента

Девушка и другие студенты с извращенной вечеринки удалили страницы
Лия МУРАДЬЯН
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Участница вписки удалила страницуУчастница вписки удалила страницуФото: Личная страница Вконтакте
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В Липецкой области местные пользователи сети нашли всех участников вписки, где всемером изнасиловали 16-летнего студента. Напомним, дичайший случай издевательства произошел в районом колледже. По рассказу местных жителей, 16-летний студент бросил девушку и та решила отомстить, подговорив приятелей. Какое-то время над парнем издевались, а накануне 8 марта под предлогом примирения его пригласили на вписку.

девушка назвала фамилии насильников Фото: Скриншот сайта

девушка назвала фамилии насильниковФото: Скриншот сайта

Студента напоили до беспомощного состояния и принялись извращенно измываться. Подростка насиловали черенком от швабры, мочились и снимали на камеру. После изнасилования парень с внутренним кровотечением попал в больницу. О случившемся правоохранители узнали только через месяц, когда стали разбираться, почему студент не ходит на занятия. При этом руководство учебного заведения все знало, но ни педагоги, ни родители заявление не писали.

Переписка с бывшей девушкой студента Фото: Скриншот сайта

Переписка с бывшей девушкой студентаФото: Скриншот сайта

После того, как случай придали огласке, в сети началась травля. Пользователи нашли ту самую брошенную девушку, которую в переписке принуждали назвать имена всех, кто был на вписке. Скрины переписки выложили в местной группе «подслушано».

– Что выбираем имена дружков и их странички ли сливаем в сеть тебя, – пишет девушке некий «Анонимус».

Собеседник намекает на общественные волнения в городке, в переписке девушка долго отказывается, а после заявляет, что фамилии и так всем известны. Несколько фамилий девушка назвала в другой беседе.

Студентка не отрицает, что была на вписке Фото: Скриншот сайта

Студентка не отрицает, что была на впискеФото: Скриншот сайта

В итоге в сеть все же попали ссылка на страницу и фото студентки. Также опубликовали фото и ссылки на других бывших на вписке студентов, среди которых оказалась еще одна девушка. Пост собрал сотни негативных откликов, девушка даже сама выходила в комментарии. Студентка пыталась остановить волну возмущения, уверяла, что не состояла в отношениях с изнасилованным парнем. При этом несовершеннолетняя нигде не отрицала, что была на той вписке.

Студентка пыталась оправдаться в комментариях Фото: Скриншот сайта

Студентка пыталась оправдаться в комментарияхФото: Скриншот сайта

Позже сама девушка, как и другие участники извращенной вечеринки, удалили свои страницы из социальных сетей. При этом другие ученики колледжа о пострадавшем студенте отзываются положительно.

Студентка пыталась оправдаться в комментариях Фото: Скриншот сайта

Студентка пыталась оправдаться в комментарияхФото: Скриншот сайта

– Первокурсники изначально его невзлюбили, поскольку студент был слишком правильным и занимался спортом, – рассказывают другие учащиеся. – На вписке, пока парни его насиловали, девушки – снимали не телефон. После случившегося 8 человек отчислили.

Отметим, что в СК возбудили уголовное дело за групповые насильственные действия в отношении несовершеннолетнего. Один из участников насилия, 17-летний студент, задержан и уже во всем сознался. Ему грозит до 15 лет, роль остальных участников вписки устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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