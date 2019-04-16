2019-04-16T12:44:17+03:00
Общество

НЛМК поможет доставить в Липецк Благодатный огонь

В ночь на 28 апреля его доставят чартерным авиарейсом
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НЛМК поможет доставить в Липецк Благодатный огонь, чтобы передать его для пасхального богослужения во все православные храмы региона.

В ночь с 27 на 28 апреля НЛМК организует чартерный авиарейс по маршруту Липецк – Москва – Липецк для доставки Благодатного огня, который привезут в столицу из Иерусалима представители Фонда святого Андрея Первозванного. В составе делегации от Липецкой области будут представители Липецкой епархии, участники грантовой программы «Стальное дерево», журналисты местных СМИ.

Накануне Пасхи фонд «Милосердие» проведет традиционную благотворительную акцию «Светлое Воскресенье». Около 3 тысяч пасхальных куличей передадут инвалидам, ветеранам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям, а также направят в воскресную школу города и исправительные учреждения региона. Перед отправкой настоятель Покровского храма освятит куличи в одной из столовых на территории комбината.

«Вот уже пятнадцать лет фонд «Милосердие» поддерживает добрую традицию помощи нашим землякам, ветеранам и инвалидам накануне главного христианского праздника – Светлого Воскресения. Новолипецкий комбинат постоянно оказывает всестороннюю помощь Липецкой епархии и простым верующим. За последние пять лет на возрождение православных святынь и помощь храмам наш фонд направил около 7 млн рублей», - прокомментировал председатель президиума благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Сергей Мельник.

Информация о Благодатном огне

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит каждый год накануне празднования главного христианского праздника – Воскресения Христова (Пасхи). Этот огонь обладает уникальным свойством — он не обжигает первые минуты. Свидетелями события становятся не только православные христиане, но и представители самых разных конфессий. В этот день со всего мира к Храму Гроба Господня стекаются десятки тысяч паломников, чтобы получить Божье благословение. Большинство верующих встречает Пасху в церквях, чтобы отнести в свои дома кусочек огня, доставленного со Святой земли.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Лия МУРАДЬЯН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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