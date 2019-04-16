2019-04-16T13:35:26+03:00
Общество

«Диктант Победы» напишут жители Липецкой области

Историческая акция в регионе пройдет на двух площадках
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Липецкая область присоединится к Всероссийской исторической акции "Диктант Победы", посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция будет организована в рамках федерального проекта "Историческая память" и пройдет по всей стране 7 мая.

Диктант в регионе будут писать на двух площадках: в Ельце, в гимназии №97 и в Липецке, в филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Участники диктанта проверят свои знания о Великой Отечественной войне. Они разрабатываются профессиональными историками и будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства. Итоговые вопросы пройдут экспертизу Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Рособрнадзора на соответствие государственным стандартам. За 45 минут участникам предстоит ответить на 20 вопросов.

Перед началом диктанта состоится прямое включение трансляции из Музея Победы, в котором почетные гости дадут старт акции. Результаты будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф. По итогам будут определены трое победителей на каждой площадке. Их наградят ценными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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