В этот четверг, 17 апреля, в Липецке отметят День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Как раз к этой дате в здании УМВД России по Липецкой области подготовили удивительную выставку липчанина Вадима Зарицкого. Ветеран ОВД открыл в себе необычный талант - создавать картины из крыльев бабочек.

Ветеран ОВД из Липецка создает удивительные картины из крыльев бабочек.

Ветеран ОВД из Липецка создает удивительные картины из крыльев бабочек

Вадим Зарицкий родился и вырос в Калининграде. Уже с раннего детства он собирал насекомых и приносил домой, изучал. Никто и предположить не мог, что детское увлечение перерастет во что-то большее и станет частью жизни мужчины.

- Художественное восприятие наблюдалось уже с детского сада, - рассказал Вадим Зарицкий. - Но я был достаточно ленивым. Меня больше привлекало лазить с рогаткой по чужим садам, нежели после школы идти на какие-то занятия. А родители и не настаивали. Когда заканчивал школу, конечно, хотелось пойти учиться на биолога, либо стать художником. Но все сложилось иначе.

Ветеран ОВД из Липецка создает удивительные картины из крыльев бабочекФото: Юлия КЛЮЕВА

Вадим Зарицкий окончил Калининградское высшее военно-морское училище. После он по перераспределению попал на Тихий океан. 11 лет служил на Русском острове. Именно там в нем вновь проснулась тяга к насекомым. Зарицкий называет Дальний Восток удивительным местом, в том числе потому, что там сохранились многие растения и насекомые сродни тропическим.

- Заступил в караул, позиция находится в лесу, - вспоминает художник. - И стоит мощный прожектор, на свет которого слетается чудовищное количество насекомых. Конечно, надо мной подшучивали сослуживцы. Есть такое выражение - на флоте бабочек не ловят.

Ветеран ОВД из Липецка создает удивительные картины из крыльев бабочекФото: Юлия КЛЮЕВА

После Зарицкий вышел на пенсию и уехал в Липецк. В областном центре он вновь устроился в органы. Сначала работал в дежурной части, потом в учебном центре. Вел огневую подготовку. Уже тогда он вновь занялся любимым занятием - изучением насекомых. А после выхода на пенсию смог реализовать себя в полной мере.

- Вернулся к своему истинному назначению, которым планирую заниматься до конца жизни, - поделился Вадим Зарицкий. - Я объездил около 20 стран. Побывал в Малайзии, Панаме, Африке, Центральной и Южной Америке, в Азии. Там я собирал материал для коллекции. Больше всего меня удивил остров Борнео. Такого разнообразия видов я не видел нигде.

Ветеран ОВД из Липецка создает удивительные картины из крыльев бабочекФото: Юлия КЛЮЕВА

За время путешествий у Вадима Зарицкого собралось много неликвидного материала. Его нельзя было обменять или вставить коллекцию. Выкидывать крылья бабочки Вадиму было жалко. Он считает этих насекомых удивительным творением природы. Тогда Зарицкий решил использовать их для создания картин.

- Мне отдают, так сказать, бракованный материал коллекционеры, - рассказал художник. - И организаторы Домов живых бабочек. Там выращивают куколок. Потом бабочки летают и радуют посетителей. А после того, как они погибают, попадают ко мне.

Ветеран ОВД из Липецка создает удивительные картины из крыльев бабочек

Изначально, Вадим организовывал выставки тропических насекомых. Там же он выставлял предметы, сделанные с использованием крыльев бабочек, в том числе свои картины. Необычные работы сразу бросались в глаза и вызывали у зрителей восхищение. Портреты, пейзажи, изображения животных - все это художник отображал на своих полотнах, используя только крылья бабочек. Кстати, готовые работы не нуждаются в какой-либо обработке. Зарицкий хранит их под стеклом. На создание шедевра уходит примерно 2 недели. Картины из бабочек Вадим Зарицкий создает уже 15 лет.