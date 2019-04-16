Игорь Артамонов: «Работа власти строится на запросах людей»

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня осмотрел район Опытной станции. Жители часто обращаются на сайт «Развиваем Липецкую область вместе» с просьбой благоустроить парковую зону возле института рапса. На площади в 3,5 гектара растут реликтовые растения, но сквер давно заброшен. Территория заросла. Земля принадлежит федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт рапса», но на содержание и благоустройство у липецкого филиала денег нет. Хотя для жителей Опытной станции, это около 12 тысяч человек, сквер может стать любимым местом отдыха. Врио главы региона отметил, что вопрос о передачи парка из федеральной собственности в городскую начнут решать в этом году.

В федеральной собственности находятся и привокзальные пруды. Водоемы и гидротехнические сооружения в плачевном состоянии. Территория вокруг завалена мусором. Игорь Артамонов рекомендовал мэрии срочно начать работу по передаче прудов в собственность муниципалитета. Также необходимо пригласить в Липецк руководителя ЮВЖД, так как часть территории закреплена за железной дорогой, и обсудить с ним варианты решения проблемы благоустройства.

Игорь Артамонов пообщался и с жителями района. Люди пожаловались на работу управляющей компании «Комфорт - Л». В ходе диалога выяснилось, что в Госжилинпекцию и прокуратуру они не обращались, как сменить управляющую компанию тоже не знают. Игорь Артамонов рассказал жителям, что нужно чаще пользоваться своими правами и участвовать в управлении городом.

«Мы можем проконтролировать количество обращений и реакцию на них. Если управляющая компания не исполняет ваши пожелания, то Госжилинпекция будет выписывать предписания и штрафовать ее. Если это не поможет - вмешается прокуратура. Вы должны не бояться использовать все эти инструменты. Задача власти - разъяснить жителям, как пользоваться своими правами, быть открытыми, искать и находить вместе пути решения проблемы», - отметил Игорь Артамонов.

После объезда Игорь Артамонов провел совещание с руководителем управления Правобережного территориального округа Вячеславом Погореловым и его заместителями. За полгода на сайт Игоря Артамонов поступило 498 жалоб от жителей района Опытной станции. Они касаются благоустройства, ЖКХ, мусора, плохих дорог, работы транспорта. Врио главы региона потребовал повысить эффективность работы с жителями и представителями территориальных общественных самоуправлений.

«Необходимо чаще взаимодействовать с жителями, вникать в их проблемы, а не выдумывать причины, почему их нельзя решить, информировать людей об их правах, проводить собрания. Письменные ответы на обращения дополнять телефонным звонком или личной встречей. Население должно быть удовлетворено работой органов власти», - заявил Игорь Артамонов.

Фото: предоставлен6о пресс-службой администрации Липецкой области.