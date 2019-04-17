Переезд через железнодорожные пути может появиться в районе Опытной станции

Проблема отсутствия удобных транспортных связей между центром Липецка и районом Опытной станции стала во вторник, 16 апреля, одной из ключевых в рабочей поездке главы региона Игоря Артамонова по областному центру. О ситуации и способах ее урегулирования главе региона рассказал депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев. Он также представил концепцию строительства дороги с эстакадой через железнодорожные пути.

Депутат Афанасьев с проблемой транспортной доступности района Опытной станции своего избирательного округа знаком хорошо, работу по ее решению ведет с 2010 года. По его словам, автомобильный переезд через железную дорогу в районе Опытной станции необходим, чтобы связать Боевой проезд с улицей Гагарина, разгрузить кольцо у Трубного завода, через которое липчане вынуждены добираться в объезд, и избавить жителей района от необходимости стоять в пробках.

.

При этом ситуация усугубляется с каждым годом – в районе активно идет жилищное строительство, и людей, которым нужно ежедневно добираться в центр Липецка с Опытной станции и обратно становится все больше. Проблема сегодня стоит в выделении финансирования на этот масштабный проект, рассказал он главе региона. Игорь Артамонов поручил подчиненным начать переговоры с ЮВЖД о строительстве переезда.

– Данная дорога жизненно необходима, так как заселен новый микрорайон на Опытной станции и жителей увеличилось в разы. Переезд разгрузит и облегчит жизнь, как горожанам, так и жителям Опытной станции, – отметил Александр Афанасьев.

Кроме того, во время объезда избирательного округа обсудили будущее сквера, расположенного рядом с институтом рапса. В перспективе зеленую зону планируется благоустроить – территория является центром притяжения для жителей Опытной станции, взрослых, подростков и гуляющих с колясками мам.

.

- Городским властям необходимо решить вопрос о собственности земельного участка – владеющий им институт рапса готов уступить участок муниципалитету, городские власти согласны взять его на баланс и пройти все процедуры регистрации. Игорь Артамонов пообещал оказать содействие. А местным жителям, по его словам, необходимо определиться, каким они хотят видеть парк в будущем, - отметил Александр Афанасьев.

Фото предоставлено пресс-службой